Real Madrid y Barcelona conocen sus rivales de Copa del Rey

Después del parón que se dio por el Mundial de Qatar 2022 la ligas vuelven a tener actividad. Es por eso que se hizo el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey y se dieron a conocer los rivales que tendrá el Real Madrid y el Barcelona.

El pasado 22 de diciembre se terminó la segunda ronda de eliminación dejando a 28 equipos clasificados más los cuatro equipos de la Supercopa de España: Barcelona, Real Betis, Real Madrid y Valencia.

El sorteo se realizó este viernes 23 de diciembre y los partidos se disputarán el martes 3 de enero, miércoles 4 de enero y jueves 5 de enero del 2023. Cabe destacar que son partidos de eliminación directa.

El conjunto de Real Madrid visitará el Estadio Príncipe Felipe para enfrentarse al Club Deportivo Cacereño el martes tres enero a las 14 horas (tiempo del Centro de México).

Por su parte, el conjunto del Barcelona visitará el Estadio Antonio Solana para enfrentarse al C.F. Intercity el miércoles 4 de enero a las 14 horas (tiempo del centro de México).

Partidos de 16avos de final de la Copa del Rey

Espanyol vs. Celta 03/01/2023

La Nucía vs. Valencia 03/01/2023

Cartagena vs. Villarreal 03/01/2023

Cacereño vs. Real Madrid 03/01/2023

Ceuta vs. Elche 03/01/2023



Sporting Gijón vs. Rayo 03/01/2023

Levante vs. Getafe 03/01/2023

Linares vs. Sevilla 04/01/2023

UD Logroñés vs. Real Sociedad 04/01/2023

Pontevedra vs. Mallorca 04/01/2023

Oviedo vs. Atlético Madrid 04/01/2023

Intercity vs. Barcelona 04/01/2023

Alavés vs. Valladolid 04/01/2023

CD Ibiza vs. Betis 05/01/2023

Nàstic Tarragona vs. Osasuna 05/01/2023

Eldense vs. Athletic Bilbao 05/01/2023

Los partidos se disputarán en el campo del equipo de menor categoría, que ejercerá de local siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la RFEF. Las eliminatorias se resuelven a partido único y en caso de empate se disputaría una prórroga y si persiste la igualada habría penaltis.

