Portero revela que lo buscó el Real Madrid cuando estaba en Rayados

Se trata de Jonathan Orozco, quien recientemente reveló una anécdota poco conocida sobre sus inicios en el futbol, en el que su talento era tanto que llamó la atención de uno de los grandes clubes de España y Europa.

El guardameta mexicano de 37 años de edad habló en un podcast con Fernando Lozano acerca de la vez que a sus 14 años de edad, siendo parte de las fuerzas básicas del Monterrey, un equipo llamado ‘Chuma Club’ lo invitó a participar en un torneo internacional en Barcelona.

La historia de Orozco con el Real Madrid

‘Jona’ relata que el conjunto regiomontano no estuvo de acuerdo que fuera, pero que su tío que lo orientaba en su carrera lo motivó a acudir y que en aquel campeonato destacó al jugar en dos ocasiones contra las fuerzas básicas del Real Madrid.

“En la final empatamos y nos fuimos a penales, paré dos, quedamos campeones, un viaje buenísimo, regresamos de Barcelona y entre comillas ya no estaba en Rayados”, platicó Orozco.

Tan buenas impresiones dejó el ‘Spider’ en tierras ibéricas que tiempo después llegó una oferta que le pudo haber cambiado por completo la vida.

“A mi tío le hablaron del Real Madrid, porque me pidieron mis datos, le dijeron que iba a estar becado, iba a tener dónde vivir y que mis tíos iban a vivir conmigo, les van a dar casa, trabajo, todo para que yo me fuera a jugar allá, pero mi tío no supo qué hacer, les dijo que no, que yo ya tenía equipo y les colgó”, contó al respecto.

Finalmente Jonathan Orozco volvió a las inferiores de Rayados, en donde fue pasando los procesos hasta debutar y posteriormente formar parte de la época dorada del club albiazul con el que consiguió dos títulos de LIGA BBVA MX y además tres Concachampions antes de su partida en el 2016. Sin embargo el portero mexicano recordó que su destino pudo ser distinto si en aquellos tiempos su familia hubiera analizado más la propuesta del conjunto merengue.