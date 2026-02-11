OFICIAL: Muere la Superliga, Real Madrid acuerda con la UEFA

¡Descanse en Paz la Superliga! El equipo de Real Madrid, la UEFA y la European Football Clubs (EFC) anunciaron oficialmente este miércoles 11 de febrero de 2026 un acuerdo que pone punto final al proyecto, cerrando así uno de los capítulos más polémicos de los últimos años.

México vs Islandia EN VIVO y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

En un comunicado oficial tras meses de conversaciones, las partes confirmaron un principio de acuerdo que busca el bien del futbol europeo de clubes. El pacto se centra en tres pilares fundamentales:

Respeto al mérito deportivo, garantizando que la clasificación a las competiciones internacionales siga dependiendo de los resultados en las ligas nacionales.

Apuesta por la sostenibilidad a largo plazo de los clubes, con medidas que favorezcan la estabilidad económica.

Mejora de la experiencia de los aficionados, aprovechando nuevas tecnologías para acercar el fútbol a los seguidores.

Además, este acuerdo servirá para resolver las disputas legales que mantenían enfrentados al Real Madrid y la UEFA desde la creación de la Superliga en 2021.

¿Qué era la Superliga?

La Superliga fue un proyecto de competición de clubes que se anunció oficialmente el 18 de abril de 2021. Su idea central era crear una liga cerrada en la que participaran los equipos más poderosos y populares del continente, como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Juventus y Milan, entre otros. El presidente designado del proyecto fue Florentino Pérez .

Características principales

Liga cerrada : A diferencia de la Champions League, la Superliga no dependía del mérito deportivo en las ligas nacionales. Los clubes fundadores tendrían asegurada su participación cada temporada.

: A diferencia de la Champions League, la Superliga no dependía del mérito deportivo en las ligas nacionales. Los clubes fundadores tendrían asegurada su participación cada temporada. Formato : Se planteaba un torneo con partidos entre los grandes clubes europeos, con fases de grupos y eliminatorias, buscando maximizar ingresos televisivos y comerciales.

: Se planteaba un torneo con partidos entre los grandes clubes europeos, con fases de grupos y eliminatorias, buscando maximizar ingresos televisivos y comerciales. Objetivo económico: Los impulsores defendían que la Superliga generaría mayores beneficios financieros, permitiendo a los clubes participantes asegurar estabilidad económica y competir con más recursos

Superliga: El fin de un proyecto polémico desde su inicio

La Superliga fue impulsada por Florentino Pérez como una alternativa a la Champions League, pero se desplomó apenas días después de su anuncio debido a la presión de aficionados, jugadores, entrenadores y gobiernos, que la consideraban una amenaza al equilibrio competitivo. Aunque el Real Madrid se mantuvo firme en su defensa del proyecto durante años, finalmente ha optado por cerrar filas con la UEFA y el resto de clubes.

