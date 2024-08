¡Lo querían sí o sí! Esto ofreció el Real Madrid por una estrella argentina

No solo refuerzan la parte ofensiva, el Real Madrid no descuida su defensa y busca hacerse con los servicios de uno de los mejores zagueros centrales del momento. Según reportes, el conjunto merengue habría hecho una oferta millonaria al Tottenham Hotspur por Christian Romero, pero el club inglés no parece listo para dejar ir a uno de sus mejores hombres.

Después de las llegadas de Kylian Mbappé y Endrick a la casa blanca, los actuales campeones de la Champions League también buscan sumarle elementos a la zona baja del equipo que dirige Carlo Ancelotti. La opción de Romero es lógica para un club del tamaño del Madrid, toda vez que ha tenido un desempeño sobresaliente en los grandes escenarios mundiales, sobre todo con la Selección Argentina, siendo parte esencial del esquema de Lionel Scaloni.

El interés de los merengues no es nada nuevo, al menos desde junio suena fuerte la posibilidad de que el zaguero sudamericano pueda abandonar las filas de los de la isla para mudarse a la capital española. Llegaría a un club donde la exigencia es todavía mayor, con la obligación de competir por los grandes torneos cada temporada.

Como dato curioso resalta el hecho de que el Real Madrid no ficha a ningún argentino para su primer equipo desde que Ángel Di María se vistiera de blanco hace más de una década. Romero hizo una gran Copa América y ello ha elevado su valor en el mercado internacional. Lo anterior, aunado a la negativa del Tottenham a dejarlo salir, podría frustrar la llegada del sudamericano a los monarcas de LaLiga.

Esto habría ofrecido el Real Madrid por Christian Romero

La información referente a la posible llegada de Christian ‘Cuti’ Romero al Real Madrid indica que el Tottenham Hotspur pidió 150 millones de euros, por lo que el equipo blanco se echó para atrás. Sin embargo, otros reportes apuntan a que los ingleses no quieren dejar ir al argentino, que tiene contrato hasta mediados de 2027, según Transfermarkt.

