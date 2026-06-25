El Real Madrid tiene a los mejores jugadores del Mundial 2026 y esto lo demuestra

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ —con calendario espectacular— está dejando varias figuras en la fase de grupos. Muchos de los futbolistas más determinantes del torneo pertenecen al mismo club y eso comenzó a generar debate en Europa. Mientras algunas selecciones avanzan con autoridad, varios jugadores del Real Madrid aparecen constantemente como los mejores de cada partido.

Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Federico Valverde ya recibieron premios MVP en el Mundial 2026. El caso más llamativo es el del brasileño, quien fue elegido mejor jugador en los tres partidos de Brasil durante la fase de grupos. Todos ellos llegaron al torneo después de una temporada complicada en España.

El Real Madrid domina los premios MVP del Mundial 2026

Vinicius fue la gran figura de Brasil desde el inicio del torneo. El atacante marcó goles importantes y mantuvo protagonismo ofensivo en cada partido de la selección sudamericana. Sus actuaciones lo colocaron entre los jugadores más comentados de la competencia.

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Mbappé también apareció rápidamente entre las figuras de Francia. El delantero francés marcó un doblete ante Irak y Senegal. Bellingham recibió el reconocimiento al mejor jugador frente a Ghana, mientras que Valverde obtuvo el mismo premio con Uruguay ante Arabia Saudita.

El francés vale 40 millones de euros más que el brasileño.|Kylian Mbappé

Vinicius, Mbappé y las dudas que dejó el Real Madrid

El rendimiento individual de estos futbolistas contrasta con lo ocurrido en el Real Madrid durante la última temporada. El equipo recibió críticas constantes por su funcionamiento colectivo y por las dificultades para encontrar equilibrio ofensivo entre varias de sus estrellas.

Durante varios meses surgieron rumores sobre tensiones internas dentro del vestidor y de peleas con golpes de puño. Parte de la prensa española cuestionó la convivencia futbolística entre Vinicius y Mbappé, además de los roles tácticos de Bellingham y Valverde. Los malos resultados provocaron un cambio en el proyecto deportivo y ahora José Mourinho es el DT.

Vinicius, una de las figuras de Brasil|Conmebol

Los números de las figuras del Real Madrid en el Mundial

Vinicius Jr. cerró la fase de grupos con tres premios MVP en tres partidos disputados con Brasil. Mbappé también suma goles importantes con Francia y Bellingham mantiene regularidad con Inglaterra en el mediocampo.

Valverde continúa siendo uno de los líderes de Uruguay y también recibió reconocimiento individual durante el torneo, pero el equipo del “Loco” Bielsa tiene apenas 2 puntos en 2 partidos.

|REUTERS

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