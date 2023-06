La razón por la que Jude Bellingham fichó con Real Madrid

El mediocampista inglés Jude Bellingham, reciente fichaje del Real Madrid, dijo cuál fue su decisión por fichar por el conjunto madridista ante el interés de otros grandes equipos europeos y aseguró que la cuestión económica no fue importante para él ya que quería fichar rápido por con Real Madrid al que calificó como el club más grande.

“El dinero no es tan importante para mí; no pienso en el dinero cuando tomo este tipo de decisiones. Me encantó el sentimiento que desprendía con el Real Madrid. Quería venir aquí rápido. Para mí, el Real Madrid es el más grande”, dijo en conferencia de prensa.

“He venido porque es el mayor club de la historia y no hay muchos jugadores que tengan la oportunidad de jugar para un club tan histórico como el Real Madrid”, añadió el británico.

Bellingham también explicó de dónde viene su pasión hacia el Real Madrid.

“El respeto que Inglaterra tiene por el Real Madrid es extraordinario. He estado viendo partidos de años anteriores y siempre me interesó muchísimo. El Madrid tiene la mayor historia del mundo y los jugadores han contribuido a que sea el mejor club del mundo”, apuntó.

“Yo siempre he sido un gran fan de los partidos del Real Madrid. No he venido aquí solo por la dimensión del club, también por lo que veo de los jugadores en el campo. Es un equipo al que siempre quieres ir. La idea que tienen de juego es apasionante y es una gran oportunidad que no podía rechazar”, completó.

Bellingham llevará el número 5 en su camiseta del Real Madrid

Bellingham llevará el dorsal ‘5’, dejando atrás el ’22' que le ha acompañado en su etapa como futbolista profesional y que lleva el alemán Antonio Rüdiger en el Real Madrid.

“Me gustaría dar las gracias a Jesús Vallejo por dejarme el número 5. Es un tío estupendo y estoy muy agradecido. Tengo mucha admiración a Zidane, quien pro el ‘5’ en su época como jugador en el club merengue, el legado que tiene en este club y este número… me inspira. No intento ser él, soy diferente. El 22 tiene un gran significado para mí, pero ahora voy a llevar el ‘5’ y veremos qué pasa en el futuro”, dijo.

“La camiseta en sí misma ya es una gran responsabilidad. Para mí Zidane es un jugador que me ha encantado. Para mí ha sido el mejor, pero yo intento seguir mi camino y ampliar el legado del número”, finalizó.