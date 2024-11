¡Víctimas del nuevo formato! Dos grandes de Europa que se quedarían fuera de Champions

El Real Madrid y el PSG están jugando con fuego en la Champions League y después de las primeras cinco jornadas, se asoman al precipicio de la eliminación. Los actuales campeones del certamen internacional por excelencia cayeron este miércoles en su visita a Anfield ante un Liverpool que sufrió pero encontró la llave de la victoria en una de las catedrales del balompié mundial. Un día antes, el conjunto de la capital francesa perdió en Alemania ante el Bayern Múnich.

Bajo el nuevo formato que el certamen adoptó para esta temporada, los 36 equipos clasificados juegan ocho jornadas en una especie de liga que ya no incluye grupos. Los ocho primeros de la clasificación van a octavos de final de manera directa, mientras del nueve al 24 disputan una reclasificación para definir a los otros invitados. El resto se despide de manera prematura y ve la siguiente fase desde casa.

Curiosamente, es el Real Madrid de Carlo Ancelotti y un decepcionante Kylian Mbappé quien ocupa la última posición de la reclasificación con apenas seis puntos en cinco partidos. Afortunadamente para los millones de aficionados merengues regados por todo el mundo, el panorama luce prometedor en cuanto a los rivales restantes se refiere. Visitarán al Atalanta, recibirán al Salzburgo y viajarán al Francia para medirse a un sorpresivo Brest.

La matemática indica que con cuatro puntos, el Madrid podrá dejar atrás lo que hasta ahora ha sido un caos de temporada en Europa. Todo mundo sabe de la calidad que la casa blanca tiene una vez comienza la fase de eliminación, así que nunca se lo debe dar por muerto.

Con el PSG es otra historia, pues sin importar los hombres que se sienten en el banquillo y los jugadores que lleguen al plantel, no logran trascender a nivel continental. Actualmente, los parisinos van un escalón por detrás del Real Madrid con cuatro unidades, en el camino les resta el Salzburgo, el Manchester City y el Stuttgart.

Próximos partidos del Real Madrid

- Real Madrid vs Getafe, Jornada 15 de LaLiga - domingo 1 de diciembre, 09:15 hrs (TCM)

- Athletic Club vs Real Madrid, Jornada 19* de LaLiga - miércoles 4 de diciembre, 14:00 hrs (TCM)

- Atalanta vs Real Madrid, Jornada 6 de la Champions League - martes 10 de diciembre 14:00 hrs (TCM)

