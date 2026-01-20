Real Madrid ATERRIZA en tierra MUNDIALISTA: la HUELLA merengue que ya se siente rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a sentirse con fuerza en México y Guadalajara, una de las sedes oficiales del torneo, acaba de recibir un impulso de talla mundial. El Real Madrid, el club más ganador del planeta, confirmó su presencia permanente en la Perla Tapatía a través de un ambicioso proyecto deportivo que refuerza el peso futbolístico de la ciudad rumbo al máximo evento del fútbol internacional.

La Fundación Real Madrid anunció la apertura del Educational Football Program Jalisco, un programa formativo que operará durante los próximos cinco años en Guadalajara y que tiene como objetivo desarrollar talento juvenil bajo la metodología y valores deportivos del club merengue. El proyecto arrancará con 250 niños y adolescentes, con la proyección de crecer hasta 750 participantes, consolidando a la ciudad como un polo estratégico del fútbol global.

Esta iniciativa no solo representa una apuesta por la formación deportiva, sino también un mensaje claro: Guadalajara se posiciona como una ciudad clave en el mapa futbolístico mundial, justo cuando será escenario de partidos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🇲🇽 La Fundación Real Madrid desarrollará un Educational Football Program en Jalisco, México. pic.twitter.com/6ysQFti5B1 — Fundación Real Madrid (@Fun_Realmadrid) January 20, 2026

¿Por qué la presencia del Real Madrid refuerza a Guadalajara rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La llegada del Real Madrid a Guadalajara no es casualidad. La ciudad albergará cuatro partidos de fase de grupos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo enfrentamientos de alto perfil que atraerán millones de miradas desde todo el mundo. La presencia de una institución con el prestigio del club español fortalece el ecosistema futbolístico local y eleva el estándar deportivo en una sede que históricamente ha sido protagonista en Copas del Mundo.

Además, Guadalajara será sede de eventos paralelos, como actividades para aficionados y partidos especiales, lo que convierte a la ciudad en un epicentro futbolero más allá de los 90 minutos.

Guadalajara se transforma en escenario futbolístico de clase mundial

La Perla Tapatía vive una profunda renovación deportiva y urbana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con infraestructura modernizada, espacios públicos adaptados y una ambiciosa planeación de actividades para aficionados, la ciudad busca ofrecer una experiencia integral a quienes asistan al torneo.

El Fan Fest se ubicará en el corazón histórico de Guadalajara, mientras que la actividad deportiva se complementará con encuentros especiales, exhibiciones y partidos de leyendas, reforzando el atractivo futbolístico del destino.

La presencia del Real Madrid, incluso fuera de la cancha competitiva, confirma que Guadalajara no solo será sede mundialista, sino un punto de referencia para el fútbol internacional antes, durante y después de la Copa Mundial de la FIFA 2026.