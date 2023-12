Sigue la novela entre Real Madrid y Mbappe

La novela entre el Real Madrid y Kylian Mbappe sigue en la incertidumbre sobre cual será la decisión que tomará el jugador francés en el futuro.

De acuerdo con medios españoles, el Real Madrid ‘moverá su última ficha’ para hacerse con los labores de Kylian Mbappe para la temporada 2024.

Ultimatum del Real Madrid a Mbappe

Es importante mencionar, que el contrato del Kylian Mbappe vence el 1 de Enero de 2024, por lo que el Real Madrid no se puede acercar al jugador antes de esa fecha, una vez estando en el 2024, el conjunto merengue podrá comunicarse con el joven de 24 años de edad para llegar a algún acuerdo.

Si el francés no decide ampliar su contrato el Real Madrid entraría al ruedo, pero no sería paciente, ya que tendría como fecha máxima el 15 de enero para tomar una decisión, sin embargo, Mbappe dejó claro que no renovaría y que saldría del club parisino como agente libre, por lo que el Madrid solo tendría que preocuparse por su salario.

Han sido dos años en el que el Real Madrid ha intentado fichar a Mbappe, pero por diversas razones, el jugador francés se ha quedado en el Paris Saint Germain, ya que busca ganar todo con ese club, siendo la Champions League y el Mundial de Clubes los títulos faltantes.

En dado caso de no hacer el fichaje, el Real Madrid se plantearía buscar a Erling Haaland, sin embargo, tiene un contrato con el Manchester City hasta el 2027, por lo que tendrían que pagar una cláusula de 180 millones de euros.

El fichaje de un centro delantero para el Real Madrid es imperativo, ya que carecen de un jugador en esa posición debido a la salida de Karim Benzema del equipo para jugar en la Saudí Pro League con el Al-Ittihad.

