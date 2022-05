El Real Madrid sería el último club que dirige Carlo Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti, que acaba de ganar LaLiga Santander con el Real Madrid , asumió que tras esta segunda etapa en el club blanco probablemente se retire.

“Después de esta etapa en el Real Madrid probablemente me retire”, admitió Ancelotti, que tiene contrato hasta 2024, en una entrevista con Prime Video, en la que, sin embargo, apuntó: “Pero si el Real me quiere aquí diez años, estaré otros diez años”.

No descartó la posibilidad de dirigir una selección en el Mundial 2026 que tendrá lugar en Norteamérica, aunque le pareció “prematuro” expresarse con cierta seguridad al respecto.

El italiano, que se ha convertido en el primer técnico que gana el título en las cinco grandes ligas (España, Italia, Inglaterra, Francia y Alemania), reconoció que le gustaría pasar tiempo con sus nietos, irse de vacaciones con su esposa, visitar a su hermana más a menudo: “Hay tantas cosas que he descuidado y que me gustaría hacer. Ir a muchos sitios en los que nunca he estado”.

Ancelotti destaca el “compromiso colectivo” del Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, defendió que el éxito de su equipo se debe a aspectos como “el compromiso colectivo” y el fútbol que practica, descartando que hayan remontado eliminatorias ante clubes de la entidad de PSG y Chelsea, o que puedan remontar al City “solo por corazón o el empujón del Bernabéu”.

“Se van a enfrentar dos equipos de gran calidad pero distinta. Si llegas a una semifinal, a una final o ganas la Champions no es solo por el corazón. Es tan importante como la personalidad que te permite mostrar la calidad que tienes, pero hay aspectos como la calidad individual o el compromiso colectivo que se necesitan para llegar a la final. Solo con una parte de esto no te permite tener éxito. No podemos ganar solo por corazón o el empujón que dará el Bernabéu”, aseguró.