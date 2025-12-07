Real Madrid vs Celta de Vigo: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 6 de diciembre de la Jornada 15 de la Liga Española, marcador online y por internet

El Real Madrid recibe al Celta de Vigo en partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga de España. El cuadro merengue es segundo de la clasificación general a cuatro unidades del FC Barcelona, por lo que una victoria en casa ante un rival que en el papel luce inferior, será vital para acercarse al cuadro blaugrana. El tema es que a mitad de semana, habrá actividad de UEFA Champions League por lo que podríamos ver un cuadro no tan estelar hoy en el Santiago Bernabeu.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta ver a Kylian Mbappé y la Selección de Francia en el Mundial de la FIFA 2026?