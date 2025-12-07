¿Cuánto cuesta ver a Kylian Mbappé y la Selección de Francia en el Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de Francia disputará la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un sector que ha generado amplio interés desde el sorteo . El equipo encabezado por Kylian Mbappé quedó ubicado junto a Senegal, Noruega y un rival proveniente del repechaje entre Bolivia, Surinam e Irak, con un calendario que incluye sedes de gran capacidad y mercados de alta demanda en Estados Unidos.

El debut de Francia será frente a Senegal el 16 de junio de 2026 en el MetLife Stadium, uno de los recintos de mayor capacidad del torneo y sede de la Gran Final del Mundial de la FIFA 2026. El segundo partido está programado para el 22 de junio en Atlanta, donde se medirá al representante del repechaje.Para finalizar su fase de grupos el 26 de junio en Boston, se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland, selección que regresa a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, desde su última participación en Francia 1998.

Precio de los boletos para ver a Francia en Estados Unidos

En materia de boletos, la FIFA confirmó que los precios para la venta individual en la Fase de Grupos parten desde 60 dólares en las categorías más económicas y pueden alcanzar los 805 dólares en categoría 1. Para partidos con alta demanda, como los que involucran a Francia, ya se han registrado precios iniciales de alrededor de 150 dólares. Las fases posteriores del torneo muestran incrementos considerables: los boletos para Octavos de Final inician en 120 dólares, los de Semifinales en 300 dólares, y la Final se encuentra en un rango de 2,030 a 6,730 dólares, según la categoría.

La reventa también se ha convertido en un factor relevante

Para el duelo entre Francia y Senegal en Nueva York, las estimaciones actuales sitúan los precios entre 500 y 3,000 dólares, mientras que el enfrentamiento ante Noruega en Boston podría oscilar entre 450 y 2,500 dólares. Estas cifras varían conforme avanza el proceso de venta y dependen del comportamiento del mercado.

La FIFA mantiene activo el registro para participar en las fases oficiales de venta y sorteos de boletos a través de su portal, con la advertencia de que las entradas para selecciones de alta convocatoria suelen agotarse en las primeras rondas.