deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¿Cuánto cuesta ver a Kylian Mbappé y la Selección de Francia en el Mundial de la FIFA 2026?

Francia lidera el Grupo I, donde disputará uno de los partidos más atractivos de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo

2026 FIFA World Cup
REUTERS
FILE PHOTO: Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group D - France v Ukraine - Parc des Princes, Paris, France - November 13, 2025 France’s Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal REUTERS/Stephane Mahe/File Photo
Sebastian Cortés
Mundial México 2026
Compartir

La Selección de Francia disputará la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un sector que ha generado amplio interés desde el sorteo . El equipo encabezado por Kylian Mbappé quedó ubicado junto a Senegal, Noruega y un rival proveniente del repechaje entre Bolivia, Surinam e Irak, con un calendario que incluye sedes de gran capacidad y mercados de alta demanda en Estados Unidos.

El debut de Francia será frente a Senegal el 16 de junio de 2026 en el MetLife Stadium, uno de los recintos de mayor capacidad del torneo y sede de la Gran Final del Mundial de la FIFA 2026. El segundo partido está programado para el 22 de junio en Atlanta, donde se medirá al representante del repechaje.Para finalizar su fase de grupos el 26 de junio en Boston, se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland, selección que regresa a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, desde su última participación en Francia 1998.

Precio de los boletos para ver a Francia en Estados Unidos

En materia de boletos, la FIFA confirmó que los precios para la venta individual en la Fase de Grupos parten desde 60 dólares en las categorías más económicas y pueden alcanzar los 805 dólares en categoría 1. Para partidos con alta demanda, como los que involucran a Francia, ya se han registrado precios iniciales de alrededor de 150 dólares. Las fases posteriores del torneo muestran incrementos considerables: los boletos para Octavos de Final inician en 120 dólares, los de Semifinales en 300 dólares, y la Final se encuentra en un rango de 2,030 a 6,730 dólares, según la categoría.

La reventa también se ha convertido en un factor relevante

Para el duelo entre Francia y Senegal en Nueva York, las estimaciones actuales sitúan los precios entre 500 y 3,000 dólares, mientras que el enfrentamiento ante Noruega en Boston podría oscilar entre 450 y 2,500 dólares. Estas cifras varían conforme avanza el proceso de venta y dependen del comportamiento del mercado.

La FIFA mantiene activo el registro para participar en las fases oficiales de venta y sorteos de boletos a través de su portal, con la advertencia de que las entradas para selecciones de alta convocatoria suelen agotarse en las primeras rondas.

Francia
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Sebastian Cortés

Te Recomendamos

Thumbnail
Mundial México 2026
Heimir Hallgrímsson confía en que los fans de Irlanda pondrán el ambiente en México si logran clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
"Es una apertura fantástica" Hugo Broos DT de Sudáfrica habló sobre la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 ante México
Thumbnail
Mundial México 2026
Dinamarca, confiado en que será el rival europeo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre sobre el debut en el Mundial 2026: ''Sudáfrica es una incógnita''
Thumbnail
Mundial México 2026
España es cabeza de Serie del Grupo H y Luis de la Fuente menciona estar listo para afrontar con seguridad el Mundial de la FIFA de 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Mikel Arriola sobre la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ''México va a ser el centro del futbol''
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita
Thumbnail
Mundial México 2026
El ex jugador Michel, se detuvo en la Alfombra Roja previo al Sorteo Final del Mundial 2026 para charlar con Inés Sainz
Thumbnail
Mundial México 2026
DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026
gianni infantino donald trump
Mundial México 2026
Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes e Inés Sainz en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”
×
×