Real Madrid 0-1 Mallorca EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 3 de LaLiga hoy 30 de agosto

Este sábado 20 de agosto del 2025, se enfrentan el Real Madrid vs Mallorca en el Santiago Bernabéu. Un partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro comienza a las 13:30 horas tiempo del centro de México.

Un juego clave para ambos equipos pues representa la última oportunidad de sumar puntos antes del parón internacional de septiembre.

Los de Xabi Alonso llegan con el objetivo de mantener su racha perfecta, habiendo ganado sus dos primeros partidos de la temporada: una victoria contra Osasuna y un contundente 3-0 ante el Real Oviedo, donde Kylian Mbappé anotó un doblete y Vinícius Júnior contribuyó con un gol. Esto los coloca en la tercera posición de la tabla con seis puntos, mostrando una solidez defensiva al no haber encajado goles aún.

Por otra parte, Mallorca llega con un inicio irregular: sufrió una dura derrota 3-0 ante el Barcelona en la primera jornada, con dos expulsiones en la primera mitad, y empató 1-1 contra el Celta de Vigo, sumando solo un punto y ocupando el 16º puesto.