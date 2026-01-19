Real Madrid vs Mónaco: fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS del partido que puede CAMBIAR el RUMBO merengue

El Santiago Bernabéu será escenario de una noche cargada de tensión y expectativa cuando Real Madrid reciba al Mónaco dentro de la la Jornada 7 de la Champions League, un partido que puede marcar un antes y un después en la temporada del club blanco. No es un juego más: es una prueba de carácter, liderazgo y reacción en medio de una crisis que ha sacudido al vestidor merengue.

El Real Madrid llega golpeado, tras caer en casa ante el Manchester City y vivir días convulsos con la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa , quien afrontará su primer partido de Champions League como entrenador con la presión máxima. En frente estará un Mónaco necesitado, pero peligroso, que sabe que un golpe en Madrid puede cambiar su destino europeo.

¿Por qué este Real Madrid vs Mónaco es un partido clave en la Champions League?

Con 12 puntos y ubicado en el séptimo lugar, el Real Madrid no tiene margen de error. La derrota ante el City dejó dudas defensivas y de carácter, y ahora el Bernabéu exige respuestas inmediatas. Jugadores como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham están llamados a liderar una noche que puede devolver la calma… o profundizar la tormenta.

Para el Mónaco, que suma 9 puntos y marcha en el puesto 19, el encuentro representa una oportunidad de oro. El equipo francés viene de vencer al Galatasaray y sabe que enfrentará a un rival herido, algo que históricamente suele abrir partidos incómodos para los grandes de Europa.

La presión, las figuras y el pronóstico del partido

El foco estará sobre Arbeloa, quien debuta en el torneo más exigente del continente con un equipo que no termina de encontrar estabilidad. La probable alineación del Madrid combina experiencia y juventud, con Courtois bajo los tres palos y una ofensiva explosiva encabezada por Mbappé y Vinicius.

El Mónaco apostará por el orden y la velocidad, con Balogun y Golovin como armas para sorprender. Aun así, el pronóstico favorece al conjunto blanco, que necesita imponer jerarquía y hacerse fuerte en casa. Un triunfo 3-1 del Real Madrid aparece como el escenario más probable, aunque la tensión promete un duelo más cerrado de lo esperado.

Al final, este partido no solo entrega puntos: define confianza, narrativa y futuro inmediato en la Champions League.

Fecha, hora y lugar del Real Madrid vs Mónaco en Estados Unidos