Real Madrid vs Rayo Vallecano: Fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS para ver el DERBI

El Real Madrid regresa a casa con el orgullo tocado y la obligación de responder. El golpe sufrido en Lisboa ante el Benfica todavía retumba en el vestidor blanco y el duelo frente al Rayo Vallecano aparece como una prueba inmediata de carácter. No es solo un partido más de LaLiga: es una oportunidad para sanar heridas, reencontrarse con la afición y, de paso, meter presión en la pelea por el liderato.

Bajo el mando de Álvaro Arbeloa, el equipo merengue encara este compromiso con urgencia. La eliminación en Copa del Rey y la derrota europea expusieron fisuras defensivas que ahora deben corregirse a marchas forzadas. El escenario no puede ser más simbólico: domingo en el Santiago Bernabéu, con la grada esperando respuestas.

¿Cómo llega el Real Madrid al derbi tras la derrota en Champions League?

El Madrid es segundo en LaLiga con 51 puntos, apenas uno menos que el FC Barcelona. Ganar es obligatorio si quiere mantenerse en la pelea por el título. Arbeloa ha insistido en el orden táctico y en recuperar la intensidad perdida, especialmente en defensa.

En ataque, los reflectores apuntan a Kylian Mbappé, quien viene de marcar un doblete en Lisboa pero necesita mayor respaldo colectivo. El objetivo es claro: convertir el dolor europeo en gasolina para LaLiga y evitar que la crisis se profundice.

Mbappé: "La derrota es merecida". — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 28, 2026

Rayo Vallecano, el rival incómodo que amenaza con agitar el Bernabéu

El Rayo Vallecano llega sin presión, con una semana completa de trabajo y la motivación de enfrentar a un gigante herido. Con 22 puntos, su lucha es otra: alejarse del descenso. Sin embargo, su presión alta y su intensidad suelen incomodar al Madrid, especialmente cuando el ambiente se vuelve tenso.

Vallecas sabe que este tipo de partidos pueden cambiar dinámicas. Si logra resistir los primeros minutos, el nerviosismo podría jugarle a favor.

Fecha, hora y dónde se juega Real Madrid vs Rayo Vallecano en Estados Unidos

El derbi se disputará el domingo 1 de febrero de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Horarios en Estados Unidos:

