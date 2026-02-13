Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: Fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS

El Real Madrid vs Real Sociedad no es un partido más de LaLiga. Este sábado 14 de febrero de 2026, el Estadio Santiago Bernabéu será escenario de un duelo que puede alterar la pelea por el liderato. Para los aficionados al Futbol Internacional en Estados Unidos, el horario será ideal para disfrutarlo sin excusas: 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT y 12:00 p.m. PT.

El conjunto merengue llega en plena forma, con cinco victorias consecutivas que lo colocan segundo con 57 puntos, a uno del líder. La reciente victoria 2-0 ante Valencia confirmó su solidez colectiva y su contundencia ofensiva. La sensación es clara: el Real Madrid pisa fuerte en el momento decisivo de la temporada.

¿Llega Mbappé al Real Madrid vs Real Sociedad en su mejor momento?

La gran incógnita en la semana fue Kylian Mbappé. El delantero francés entrenó nuevamente con el grupo tras dos días de trabajo individual para controlar molestias en la rodilla izquierda. Todo indica que será titular en el Real Madrid vs Real Sociedad, una noticia que eleva la expectativa entre los aficionados de Estados Unidos.

Mbappé ya había tenido que frenar a inicios de 2026 por ese problema físico y se perdió compromisos clave. El cuerpo técnico decidió manejarlo con cautela para evitar recaídas en este tramo crítico de LaLiga. Su presencia no solo aporta goles; cambia el comportamiento defensivo del rival y abre espacios para el resto del frente ofensivo.

También regresan Raúl Asencio y Franco Mastantuono, recuperados de molestias recientes. Sin embargo, no todo son buenas noticias.

Bajas confirmadas y contexto clave en LaLiga 2026

El Real Madrid no contará con Rodrygo Goes, Jude Bellingham ni Éder Militao, todos en proceso de recuperación. La ausencia de Bellingham, quien estará más de un mes fuera por lesión muscular, representa un reto en la zona media. Rodrygo podría volver en los próximos días, mientras que Militao continúa sin fecha concreta.

Por su parte, la Real Sociedad llega octava con 31 puntos, motivada tras vencer 3-1 a Elche. El equipo vasco busca acercarse a puestos europeos y sabe que un golpe en el Bernabéu cambiaría su panorama competitivo.

El Real Madrid vs Real Sociedad se jugará este sábado 14 de febrero de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, por la jornada 24 de LaLiga.

Horarios en Estados Unidos:

3:00 p.m. Este

2:00 p.m. Centro

12:00 p.m. Pacífico