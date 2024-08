Real Madrid 0-0 Real Valladolid Ver EN VIVO transmisión online en México a Liga Española | Jornada 2

Este domingo 25 de agosto del 2024, continúa la actividad de la jornada 2 de LaLiga. Los partidos que se disputan son: Real Madrid vs Real Valladolid, CD Leganés vs Las Palmas, Alavés vs Real Betis y Atlético de Madrid vs Girona

Uno de los juegos más llamativos del día es el de Real Madrid vs Real Valladolid, juego que se disputará en punto de las 9 am, tiempo del centro de México. En el Estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Real Valladolid

El conjunto del Madrid llega de haber empatado su primer partido 1-1, mientras que el Valladolid logró su primera victoria del torneo.