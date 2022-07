Real Oviedo va por un mediocampista mexicano para reforzarse

Después de que se hiciera oficial la llegada del joven de 21 años, Alonso Aceves, al Real Oviedo de España, ahora comienzan a sonar algunos rumores sobre la posible llegada de un nuevo refuerzo mexicano al conjunto asturiano. Y es que el equipo de la Segunda División Española estaría buscando un nuevo fichaje para el medio campo.

Aceves llega al equipo español procedente del Pachuca y todo parece indicar que ambos equipos seguirían en negociaciones para llevarse a otro futbolista azteca al Viejo Continente.

Los jugadores de los Tuzos, Erick Sánchez y Víctor Guzmán, quien recientemente sonaba para reforzar a Chivas, estarían entre las opciones para salir de México hacia el Viejo Continente. Ambos futbolistas cumplen con las cualidades que buscaría el técnico del Real Oviedo, Jon Pérez Bolo, para reforzarse de cara a la próxima temporada 2022-2023 de. laSegunda División de España.

¿Quién es el refuerzo mexicano del Real Oviedo?

Este domingo, el Real Oviedo hizo oficial la llegada de Alonso Aceves, lateral de 21 años que debutó con los Tuzos. Desde la llegada de Guillermo Almada, sus actuciones han rendido frutos y le valió para consolidarse como titular indiscutible.

💎 | Encontrado y formado desde muy pequeño en nuestras fuerzas básicas.



“Encontrado y formado desde muy pequeño en nuestras fuerzas básicas”, compartió el equipo hidalguense en sus redes sociales junto a un video del juagdor

El mexicano aterrizará en los próximos días en España para que se lleve a cabo su presentación oficial y posteriormente se incorporará a los entrenamientos.

Aceves formó parte de la cantera del Pachuca desde el 2016 cuando tenía 15 años. Participó en las categorías sub 15, sub 17 y sub 20, así como en el primer equipo, donde ha disputado 23 encuentros y dio una asistencia, además de que fue amonestado en cuatro ocasiones.