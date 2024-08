Alineaciones confirmadas Real Salt Lake vs Atlas | Fase de Grupos Leagues Cup 2024

Este jueves 1 de agosto del 2024, continúa la actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Leagues 2024. Son cuatro partidos los que se van a disputar con los que cerramos la actividad de la fecha.

Uno de los juegos más esperados es el de Real Salt Lake vs Atlas, encuentro que se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio America First Field.

Pablo Mastroeni manda la siguiente alineación:

Portero: Beavers

Defensas: Katranis, Vera, Glad y Hidalgo

Mediocampistas: Ojeda, Eneli, Luna, Crooks y Gómez

Delanteros: Julio

Roll Call for round one of #LeaguesCup2024 #RSLvATS | @Intermountain pic.twitter.com/4e19VDp29O

— Real Salt Lake (@realsaltlake) August 2, 2024