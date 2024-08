Real Salt Lake vs Atlas EN VIVO dónde ver transmisión online gratis | Fase de Grupos Leagues Cup 2024

Este jueves 1 de agosto del 2024, continúa la actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Leagues 2024. Son cuatro partidos los que se van a disputar con los que cerramos la actividad de la fecha.

Los partidos que se van a disputar son: Cincinnati vs Querétaro FC, Toluca vs Chicago Fire, Real Salt Lake vs Atlas y Portland Timbers vs Colorado Rapids.

Uno de los juegos más esperados es el de Real Salt Lake vs Atlas, encuentro que se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio America First Field.

Así llega Real Salt Lake y Atlas

El conjunto del Atlas llega invicto para su partido. Registra tres victorias de forma consecutiva y en caso de ganar asegura el primer lugar del grupo y su pase a la siguiente fase.

Por otra parte, el Real Salt Lake llega con dos derrotas y un empate, ubicados en el lugar 3 de 15 en su tabla.