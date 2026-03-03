Real Sociedad vs Athletic Club: Fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS de la Copa del Rey

El Real Sociedad vs Athletic Club no es solo un partido de la Copa del Rey: es un Clásico Vasco con boleto a la final en juego. El Reale Arena será el epicentro de una noche que promete tensión, orgullo regional y drama hasta el último minuto.

Real Sociedad llega con ventaja mínima tras el 1-0 conseguido en la ida en San Mamés. El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo ha encontrado equilibrio competitivo en semanas recientes, combinando orden defensivo con eficacia en momentos clave.

Enfrente estará el histórico Athletic Club, que necesita remontar para mantener vivo el sueño copero. La escuadra de Ernesto Valverde sabe que un gol cambia por completo la eliminatoria.

¿Qué necesita Real Sociedad para eliminar al Athletic Club en la Copa del Rey?

La Real Sociedad parte con ventaja, pero no puede especular. Defender el 1-0 global exige concentración absoluta. Con Mikel Oyarzabal como referente ofensivo y una zaga que ha mostrado solidez, el plan parece claro: controlar ritmos y minimizar riesgos.

Sin embargo, las ausencias de Takefusa Kubo y Álvaro Odriozola obligan a reajustes tácticos. El equipo donostiarra deberá ser inteligente en la gestión emocional, porque el Athletic saldrá a presionar desde el arranque.

Para la afición latina en Estados Unidos, este Real Sociedad vs Athletic Club representa uno de los duelos más intensos del futbol español fuera del clásico tradicional. La Copa del Rey suele ofrecer escenarios impredecibles.

¿Es Raúl Jiménez el mejor delantero de la ultima década?

Athletic Club y su mística copera en busca de la remontada

Hablar del Athletic Club en Copa del Rey es hablar de historia. Los Leones apelarán a su tradición y a la potencia de Iñaki Williams y Gorka Guruzeta para buscar el gol que iguale la serie.

La ausencia de Nico Williams condiciona el desborde por banda, pero el juego aéreo y la presión alta pueden convertirse en armas decisivas. El empate reciente ante Rayo Vallecano dejó sensaciones mixtas, aunque el grupo mantiene convicción competitiva.

El historial reciente muestra paridad absoluta, con marcadores cerrados y máxima intensidad. Todo apunta a otro capítulo vibrante del Clásico Vasco.

Real Sociedad vs Athletic Club: Fecha, hora y sede en Estados Unidos

El partido Real Sociedad vs Athletic Club por la Copa del Rey se disputará el miércoles 4 de marzo en el Reale Arena, San Sebastián.

Horarios en Estados Unidos:

3:00 pm ET

2:00 pm CT

12:00 pm PT