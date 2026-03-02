Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS de la Copa del Rey

La Copa del Rey 2026 entra en zona de definición y el duelo Barcelona vs Atlético de Madrid promete una noche cargada de tensión. El conjunto Barcelona necesita una remontada histórica tras el 4-0 sufrido en la ida, mientras el equipo de Diego Simeone llega con ventaja, pero sin margen para relajarse.

En el primer capítulo, el Atlético golpeó con autoridad en el Metropolitano. Ahora, el escenario será el Spotify Camp Nou, donde el Barcelona intentará escribir una de esas historias que quedan grabadas en la memoria colectiva del futbol español.

¿Puede el Barcelona remontar al Atlético en la semifinal de la Copa del Rey?

El equipo dirigido por Hansi Flick está obligado a marcar cuatro goles para igualar la serie y forzar la prórroga. No contará con Robert Lewandowski, baja sensible tras una fractura en la órbita ocular sufrida en LaLiga. Sin embargo, el optimismo culé tiene nombre propio: Lamine Yamal.

El joven extremo atraviesa el mejor momento de su temporada. Viene de firmar un triplete ante Villarreal y alcanzar cifras históricas de participación directa en goles antes de los 19 años. Su desequilibrio por banda y su capacidad para generar espacios serán claves ante una defensa rojiblanca que suele sentirse cómoda en contextos de repliegue.

El Barcelona, además, compite por LaLiga y sigue con vida en Champions, por lo que esta semifinal representa una prueba de carácter en medio de un calendario exigente.

Los máximos goleadores en la historia de la Champions League

Atlético de Madrid y la ventaja que puede ser trampa en el Camp Nou

El Atlético de Madrid, liderado por Diego Simeone, ha demostrado saber administrar ventajas amplias en eliminatorias. Con futbolistas como Antoine Griezmann y Julián Alvarez, el conjunto colchonero tiene herramientas para golpear al contragolpe.

Sin embargo, jugar en el Camp Nou implica soportar presión constante. Un gol temprano del Barcelona podría alterar el plan inicial. El Atlético de Madrid también pelea por cerrar la temporada con un titulo, consciente de que en LaLiga la distancia es amplia.

La semifinal definirá al primer finalista de la Copa del Rey, en una llave donde cada detalle táctico puede inclinar la balanza.

Barcelona vs Atlético de Madrid: Horarios en Estados Unidos

El partido Barcelona vs Atlético de Madrid se disputará el martes 3 de marzo de 2026 en el Spotify Camp Nou, Barcelona.

3:00 pm ET

2:00 pm CT

12:00 pm PT