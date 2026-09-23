ÚLTIMA HORA: Estrella mexicana mete DOBLETE con el Manchester United (VIDEO)

Este miércoles 23 de septiembre, Rebeca Bernal logró marcar su primer doblete con el Manchester United tras su llegada al club.

Un partido redondo para la mexicana pues fue su primer juego como titular con el equipo, logró marcar su primer gol en Europa con el Manchester United y su primer doblete para cerrar una noche completa.

VIDEO: El primer gol de Rebeca Bernal con el Manchester United

La primera anotación de Bernal llegó al minuto 18 del primer tiempo. Un tiro de esquina en el que la mexicano logró rematar cómoda, puso el balón cruzado a la portera que ni intentó atajar el esférico y terminó entrando al fondo de las redes. Con su gol, logró poner el marcador 2-0.

La mexicana festejó en el área con sus compañeras por marcar su primer gol que sorprendió a varias de ellas pues no es de las jugadoras más altas del equipo y terminó rematando sin complicaciones.

Que felicidad primer gol de mi Capi Rebeca Bernal con el @ManUtdWomen pic.twitter.com/iU0jShYQyu — lucy (@lucyluwie) September 23, 2026

VIDEO: Así fue el doblete de Rebeca Bernal con el Manchester United

Un partido totalmente controlado y dominado por el Manchester United que no dejó de atacar, le permitió a Rebeca Bernal conseguir su segundo gol del encuentro.

Al minuto 54, tras un tiro de esquina que jugaron en corto, llegó el centro a segundo poste, Rebeca hizo el movimiento correcto hechandose para atras para poder quedar sola pues la defensa perdió su marca y nuevamente con un remate de cabeza potente al poste de la portera, marcó su segundo gol del encuentro y puso el marcador 7-0.

Doblete de Rebeca Bernal con el Manchester United! pic.twitter.com/skFXMJ9PRH — Victor Galicia (@vecerro) September 23, 2026

La mediocampista mexicana empieza a demostrar su calidad en el terreno de juego y se empieza a meter en la lucha por la titularidad en los encuentros.