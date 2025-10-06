deportes
Sin Aliento | Rebecca Cheptegei: tragedia que sacudió al deporte mundial

Rebecca Cheptegei, maratonista olímpica de Uganda, ha conmocionado al mundo. Tras cumplir su sueño de competir en los Juegos Olímpicos. fue víctima de un feminicidio brutal, presuntamente a manos de su expareja, Dickson, quien la roció con gasolina y la quemó viva.

Los Protagonistas
Sin Aliento
