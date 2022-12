El rechazo de Atlas con Andrés Guardado para volver al club

Andrés Guardado ha sido uno de los grandes exponentes del fútbol mexicano en Europa, El Principito conquistó el corazón de la afición del PSV Eindhoven por su pasó por la Eredivisie. Ha mantenido un altísimo nivel en el Betis, también ganado el reconocimiento de los andaluces.

El mediocampista mexicano disputa su sexta temporada con el cuadro bético, siendo uno de los referentes, incluso portando por momentos la capitanía del club. Sin embargo, el reconocimiento no lo ha encontrado en todos los clubes por los que pasó, pues Atlas sorprendió a Andrés Guardado con desplante en dos ocasiones.

¿Por qué habría rechazado Atlas a Andrés Guardado para volver?

De acuerdo con la entrevista de Andrés Guardado para la plataforma streaming Star+, el jugador del Real Betis dio a conocer que tocó la puerta de la institución rojinegra en dos ocasiones, aunque recibió la negativa de volver al club en la misma cantidad de veces.

Atlas rechazó el posible regreso de Andrés Guardado a la Liga BBVA MX en dos ocasiones, pues la directiva argumentó que no había lugar en el proyecto deportivo para el mediocampista y por ende no se consideró al mexicano como una opción de mercado.

“A esta altura de mi carrera, mi sueño de retirarme en Atlas se me ha ido diluyendo porque toqué la puerta y las dos últimas veces me rechazaron, no entraba en el proyecto y me dijeron que no era momento para regresar”, detalló Andrés Guardado.

Cabe mencionar que Rafael Márquez fue otro de los grandes ídolos del equipo rojinegro que no pudo volver al club de sus amores, sea por tema económico o deportivo. Por lo que Andrés Guardado se mostró muy cuidadoso para develar dónde podría culminar su carrera profesional.

“Cuando esas cosas se van acumulando te hacen replantearte cómo quieres acabar tu carrera o en dónde”, sentenció el futbolista de Betis.

El club mexicano que le abriría las puertas

Pero no todo fue negativo para Adrés Guardado sobre la Liga MX, pues Pachuca fue un club que ha abierto las puestas en todo momento al ex futbolista del Atlas para llegar a la institución y culminar su carrera en México.

“Jesús Martínez me habló personalmente y me dijo ‘Andrés, tienes las puertas abiertas de Grupo Pachuca, si quieres venir acá, para nosotros va a ser un orgullo que vengas con nosotros’; me dio mucha tranquilidad. Es que es algo que a mí me llegó, se lo agradezco muchísimo. Si se dan las cosas, me encantaría trabajar con él”, declaró Guardado.