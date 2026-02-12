Miami da un PASO clave RUMBO a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) se prepara para un aumento histórico de pasajeros rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la modernización ya comenzó. Esta semana se presentó oficialmente el sistema de reconocimiento facial TSA PreCheck Touchless ID, una herramienta diseñada para agilizar los controles de seguridad sin sacrificar protección.

Para una ciudad que será punto estratégico de llegada de aficionados internacionales, el objetivo es claro: reducir tiempos de espera y ofrecer una experiencia más eficiente a viajeros frecuentes, incluidos miles de latinos que volarán desde distintas ciudades de Estados Unidos y América Latina.

¿Cómo funciona el reconocimiento facial en Miami para la Copa Mundial de la FIFA?

El sistema está disponible exclusivamente para miembros de TSA PreCheck. En lugar de mostrar identificación física y tarjeta de embarque, el pasajero se coloca frente a una cámara en un carril designado. En menos de cuatro segundos, la imagen captada se compara de forma segura con la fotografía almacenada en su pasaporte vigente.

Si la verificación coincide, el viajero continúa el proceso de seguridad sin necesidad de documentos en mano. El procedimiento es voluntario y el método tradicional seguirá disponible.

Actualmente, el reconocimiento facial está habilitado en tres puntos de control del MIA:

Checkpoint 1 en Concourse D

Checkpoint 5 frente a Concourse E

Checkpoint 8 en Concourse H

American Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines y United Airlines ya operan en carriles compatibles. Las autoridades confirmaron que más puntos serán incorporados antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Next-level travel experience now at MIA! ✨ @TSA PreCheck Touchless ID has been launched, making security faster for eligible travelers. Just look into the camera to move forward. ✈️



📍 Concourses D, E & H

📰 #MIANews: https://t.co/PKAIuxdcdU pic.twitter.com/LLIn4ABDOd — Miami Int'l Airport (@iflymia) February 10, 2026

Impacto para viajeros rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La implementación del reconocimiento facial en Miami no es casual. La ciudad será una de las sedes clave del torneo, y se espera un flujo elevado de turistas internacionales. Optimizar la seguridad aeroportuaria es parte de la estrategia para evitar congestiones durante el evento.

Para utilizar Touchless ID, el pasajero debe activar la opción desde la aplicación o perfil de su aerolínea, asegurarse de que su número Known Traveler esté vinculado y contar con pasaporte vigente registrado. El indicador aparecerá en la tarjeta de embarque móvil.

Expertos en operaciones aeroportuarias señalan que este tipo de tecnología reduce fricción operativa y mejora la trazabilidad de identidad sin incrementar tiempos de inspección.

Aunque el sistema agiliza el proceso, la TSA recomienda portar identificación física como respaldo. La inscripción en TSA PreCheck sigue abierta para ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y personas con estatus legal en el país.

Miami no solo se prepara para recibir futbol de alto nivel, sino también para ofrecer una experiencia de viaje más moderna. De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el reconocimiento facial en el Aeropuerto Internacional de Miami marca un avance concreto en infraestructura y servicio al pasajero.