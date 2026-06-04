Récord histórico de extranjeros: las selecciones que llevan jugadores de otro país a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será histórica por varios factores: será la primera vez que participarán 48 selecciones, pero hay otro récord que pocos conocen y ese es la gran cantidad de jugadores que representarán a otro país que no es el de su nacimiento, como lo son estos 10 extranjeros que formaron parte del proceso de México.

Para esta edición de la justa veraniega, 248 futbolistas jugarán para un país distinto al de su nacimiento, lo que representa un 23.2% de todos los jugadores. Esta estadística representa más del doble de los que hubo en Qatar 2022, con 137. Conoce la vez que Matías Almeyda pudo representar a otra nación que no es Argentina, debido a que cuenta con doble nacionalidad.

Curazao es la selección que convocó a 25 jugadores que no nacieron en el país.|Federashon Futbòl Kòrsou

El aumento de este tipo de jugadores se debe en gran medida a que, a partir de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, participarán 48 selecciones y no 32 como se instauró en la edición de Francia 1998.

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Las selecciones con más jugadores extranjeros

La selección que tiene más extranjeros en su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la debutante Curazao, con 25 de los 26 jugadores que registró ante la FIFA. Así queda el Top-5 de jugadores no nacidos en el país que representarán:



Curazao – 25 jugadores República del Congo – 20 jugadores Marruecos – 19 jugadores Bosnia-Herzegovina – 17 jugadores Argelia – 16 jugadores.

Mientras que solo 8 selecciones contarán con jugadores que nacieron en su país, como lo son Sudáfrica, Chequia, Brasil, Suecia, Arabia Saudita, Austria, Colombia y Panamá.

Los no nacidos en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México no queda exento de la lista, pues también contará con futbolistas no nacidos en el país azteca, aunque en menor medida en comparación con diferentes selecciones. Estos son los 5 futbolistas:



Santiago Gimenez (Argentina) Obed Vargas (Estados Unidos) Brian Gutiérrez (Estados Unidos) Julián Quiñones (Colombia) Álvaro Fidalgo (España).

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.