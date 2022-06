Recrean el juego de Among Us en una versión terrorífica y en 3D

El YouTuber LuisDev recrea el juego de Among Us de una manera muy bizzarra, en su página de YouTube nos muestra a detalle como hizo desde cero la nave espacial, los personajes, y la manera en que el asesino mata a sus víctimas, además el título se juega de un amanera muy diferente al original ya que jugamos en primera persona y no con la cámara cenital.

Hice AMONG US en su versión 3D y primera persona en 24 HORAS y RTX

Esta versión del juego es alucinante y cuenta con animaciones hechas por el mismo creador, en cuestión de los personajes el diseño fue cambiado para darle un toque más aterrador al título, por ejemplo, los pequeños astronautas tienen un cerebro en vez de cara y se ven sus ojos saltones pegados a cerebro.

El título se juega igual que el original, se tienen que completar las tareas de la estación espacial mientras evitamos ser asesinados por un impostor dentro de la tripulación, al ser eliminados también nos convertiremos en fantasmas para andar deambulando dentro del mapa sin poder interactuar con otros jugadores.

Puedes jugar el juego de manera gratuita ya que el creador LuisDev lo genero para su uso sin derechos, descárgalo y juega con tus amigos un Among Us completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, en esta versión se llama Amogus RTX y necesitas tener el juego abierto y que tus amigos tengan Steam abierto también, pero en segundo plano.

Al final del video podemos ver cómo funciona bastante bien el juego mientras disfruta una partida con sus amigos, disfruta de poder cambiarle el color a tu personaje con diferentes tonos y saturaciones aquí te dejamos el link de descarga para que nos cuentes que tal te pareció y que otro juego te gustaría ver en su versión en 3D.

Prueba el juego de Amogus RTX