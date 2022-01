México vs Costa Rica: el recuerdo del Aztecazo

La Selección Azteca se mide a Costa Rica este domingo en duelo eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y es inevitable recordar el 16 de junio de 2001, fecha del famoso “Aztecazo” donde Costa Rica derrotó 2-1 a México en el “Coloso de Santa Úrsula”, algo que parecía imposible en partidos oficiales.

El recuerdo de una de las derrotas más duras de la Selección Azteca

La peor derrota de México en el Estadio Azteca (VIDEO)

La Selección Azteca comenzó ganando a los seis minutos con gol de José Manuel Abundis, quien festejó con todos sus compañeros en un fuerte abrazo al entrenador Enrique Meza; sin embargo, la pesadilla apenas comenzaba. En el segundo tiempo errores y desconcentraciones le costaron al combinado mexicano la primera derrota en partido oficial en el Estadio Azteca.

“Me acuerdo que la Selección Mexicana en esa época de los noventas llevábamos, no sé cuántos partidos invictos, no nos podían ganar y ese partido contra Costa Rica, teníamos esa obligación de ganar, entonces como que nos invadió ese nerviosismo y cometimos errores defensivos”, mencionó en entrevista para Azteca Deportes el histórico seleccionado, Claudio Suárez quien jugó ese partido.

La afición en el Estadio Azteca es importante

Los duelos frente a Costa Rica serán a puerta cerrada, pero para el “Emperador”, el Estadio Azteca y sus aficionados son clave para que los resultados de la Selección sean positivos y debe recuperarse esa esencia en los juegos de local.

“El Estadio Azteca sigue imponiendo, además de la belleza que es como la catedral del fútbol mexicano, en el tema de un estadio lleno como pasaba, el estadio se sentía como una estufa que imponía incluía entre nosotros, entre el rival, claro que el rival lo sentía”.

El Emperador Claudio Suárez en la Selección

Claudio Suárez fue un líder de la Selección Azteca con 177 partidos vistiendo la playera nacional y uno de los defensas más importantes en la historia del balompié mexicano, siendo una voz autorizada para hablar de la actual zaga mexicana y los jugadores de experiencia en este proceso mundialista.

“Lo que pasa es que defensivamente el “Tata” Martino, ha hecho muchos cambios, no tiene una dupla fija, y eso es importante para tener esa coordinación, esa comunicación, a mí me tocó la época del “Capi” Ramírez Perales, me tocó después jugar con Duilio Davino, con Joel Sánchez y luego Rafa Márquez y nos entendíamos bien. Lo que pasa es que cuando los resultados no se dan, pues prácticamente siempre se cuestiona todo y siempre empiezan las preguntas de si faltan líderes”, puntualizó Suárez.

México vs Costa Rica rumbo a Qatar 2022

Este domingo el partido frente a Costa Rica es vital en las aspiraciones de ambas escuadras y su sueño de clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, un duelo en el que Claudio Suárez espera México pueda marcar diferencia.

“México entonces esperemos que se puedan desarrollar y tener la posesión del balón que es su característica yespero que puedan sacar un buen resultado, ganar los dos partidos en casa que eso se puede decir que entre comillas es obligación, pero ahora recuerda que también nos pasó con Costa Rica, nos ganó en el Estadio Azteca y bueno Costa Rica en este momento pero todo puede pasar entonces es no relajarte, no confiarte y esperemos que estemos en Qatar”.