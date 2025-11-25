Sonny Gray sacude MLB al llegar a los Red Sox en gran cambio

Los Boston Red Sox dieron un golpe sobre la mesa con la llegada de Sonny Gray, uno de los brazos más consistentes de los últimos años en MLB. El derecho, proveniente de los St. Louis Cardinals, aterriza en Boston en un movimiento que busca fortalecer una rotación necesitada de experiencia, jerarquía y estabilidad para competir al más alto nivel. La incorporación de Gray se convierte de inmediato en una de las transacciones más comentadas de la temporada baja.

El cambio envió a los prospectos Brandon Clarke y Richard Fitts a los Cardinals, una apuesta fuerte pero estratégica para que Boston consolide su rotación detrás del as Garrett Crochet. Con sus 36 años, Gray llega tras una campaña de 14-8, 4.28 ERA y 201 ponches, números que mantienen su estatus como uno de los lanzadores más confiables de la liga.

Boston apuesta todo por Sonny Gray para reforzar su rotación

Para los Red Sox, la llegada de Sonny Gray encaja con la prioridad declarada por el equipo: sumar un abridor calibre número 2 con capacidad de brillar en una serie de playoffs. El gerente Craig Breslow fue claro en que Boston necesitaba un pitcher élite capaz de elevar el estándar competitivo del club en MLB 2026. Con Gray, ese casillero ya está marcado.

La franquicia también busca reestructurar su contrato para convertirlo en un acuerdo más corto pero más flexible, lo que permitirá trabajar en otras necesidades del roster. El movimiento también envía un mensaje a la liga: los Red Sox quieren volver a ser contendientes reales.

Su historial lo respalda. Gray ha superado los 200 ponches en las últimas dos temporadas y quedó segundo en la votación del Cy Young de la Liga Americana en 2023. Su consistencia, liderazgo y durabilidad lo convierten en un activo invaluable para cualquier rotación.

¿Qué significa este cambio para St. Louis y para la MLB?

Para los Cardinals, el paquete encabezado por Brandon Clarke, uno de los mejores prospectos zurdos de Boston, proyecta una renovación necesaria en su staff de pitcheo. Clark posee una recta que roza las 100 mph y una slider devastadora, atributos que St. Louis quiere pulir para construir su nueva generación de abridores.

El derecho Richard Fitts, quien ya vio acción en MLB, también es una adición importante para una organización que necesita profundidad.

En términos de impacto en la liga, el cambio pone a los Red Sox en una mejor posición para competir en la Americana. Y para Gray, representa una oportunidad fresca: un nuevo comienzo en un mercado histórico, exigente y apasionado.