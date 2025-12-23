¿Reemplazo temporal o definitivo para Santi Gimenez? El detalle que nadie vio del contrato de Niclas Füllkrug en AC Milan

En las últimas horas se dio a conocer que Niclas Füllkrug llegó al AC Milan como reemplazo de Santiago Gimenez tras la lesión que sufrió el futbolista mexicano en su tobillo. Mientras que el delantero de 24 años deberá estar apartado del terreno de juego durante varias semanas, el equipo italiano decidió cubrir la vacante en el centro del ataque con el alemán.

Santi Gimenez, que será operado del tobillo , posiblemente esté un buen tiempo alejado del terreno de juego. Por ese motivo el conjunto italiano decidió realizar un fichaje en este mercado invernal pensando justamente en el comienzo del 2026, en la segunda mitad de la temporada 2025-26, donde querrán pelear la Serie A y todos los torneos.

Santiago Gimenez, operado de su tobillo|Crédito: Mexsport

Niclas Füllkrug podría ser el reemplazo definitivo para Santi Gimenez en el AC Milan

Aunque toda la prensa europea sostiene que Füllkrug llega para ser el reemplazo temporal de Santi Gimenez ya que es un préstamo de 6 meses, la realidad es que hay un detalle en el contrato que deja a las claras que puede transformarse en un traspaso definitivo. Es que el AC Milan tiene una opción de compra por el delantero alemán de 32 años.

TE PUEDE INTERESAR:



El periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de fichajes, dejó en claro que el préstamo es con una opción de compra. Entonces, en caso de rendir de buena manera, Füllkrug se convertiría en refuerzo definitivo del Rossoneri y, en consecuencia, en el reemplazante del delantero mexicano Santiago Gimenez, que no viene teniendo buenos rendimientos.

Santi Gimenez volverá luego de seis semanas|Instagram: Santiago Giménez

Los números de Santiago Gimenez en el AC Milan

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Santi Gimenez en el AC Milan son los siguientes:

Partidos jugados: 30

Encuentros disputados como titular: 18

Goles convertidos: 7

Asistencias aportadas: 4

Tarjetas recibidas: 4 amarillas y una roja

Las estadísticas de Niclas Füllkrug antes de llegar al Milan

Jugando para el West Ham de la Premier League, los números de Füllkrug son los siguientes: