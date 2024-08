La razón por la que aún no debuta el refuerzo bomba de los Tigres

Los Tigres de Nuevo León afrontarán la ronda de los 16avos de final de la Leagues Cup en contra de los Tuzos del Pachuca sin tener su plantel completo, debido a que su refuerzo bomba directo desde el futbol brasileño aún no se ha podido integrar al resto del plantel dirigido por el director técnico serbio Veljko Paunovic.

Se trata del defensa central carioca Joaquim, quien fue adquirido del Santos de Brasil, pero aún no ha podido viajar a Estados Unidos para integrarse a la expedición Felina.

“El caso de Joaquim, él estuvo un tiempo por la negociación fuera de las órdenes de su equipo anterior, no jugó y tuvo un golpe que le impidió estar entrenado un tiempo, físicamente no está ni para estar mañana y hay una parte que es administrativa, él no está todavía dado de alta con nuestro plantel en México como para registrarlos aquí, no es una opción y es un tema que llevará más adelante. Lamento que esto sea así pero tengo que decirlo”, confesó Veljko Paunovic en conferencia de prensa previo al partido en contra de los Tuzos del Pachuca en la Leagues Cup.

Te puede interesar: Paunovic revela que espera de los Tigres contra el Pachuca

¿Influirá que Javier Aguirre y Rafael Márquez vivan fuera de México? | Summer Show

¿Qué opina Veljko Paunovic de la Leagues Cup?

La competencia que reúne a los equipos de la MLS y la Liga BBVA MX ha sido sumamente criticado desde que se implementó este nuevo formato en el 2023, sin embargo, la actual edición de la Leagues Cup ha logrado cambiar de opinión a algunos personajes del futbol de la CONCACAF.

“Es un proyecto paralelo a lo que estoy llevando, llevo el tema del futbol que impacta en ambos sentidos y ahora mismo el juego de mañana no es el que nos dará esa respuesta, nuestro deber es ser competitivos y dar todo para pasar a la siguiente fase de un torneo internacional. Que el club en su estrategia global siga creciendo en una competición como esta que tiene su prestigio”, analizó Veljko Paunovic la Leagues Cup y la importancia que le dan los Tigres de Nuevo León.

Te puede interesar: Tigres vs Pachuca: Alineaciones confirmadas | Leagues Cup 2024 | Dieciseisavos de Final