Nuevo refuerzo de Cruz Azul REVIENTA a la MLS en su presentación

Cruz Azul ya tiene a su nuevo delantero, Giorgos Giakoumakis. El futbolista griego fue presentado hoy en la Noria y aprovechó para hablar acerca del nivel que tiene el futbol mexicano. Para el delantero de la Máquina, la Liga BBVA MX está por encima de la MLS.

“El año pasado jugué ante Cruz Azul cuando estaba en el Atlanta United en la Leagues Cup. Cruz Azul se fijó en mí, la Liga MX tiene mayor nivel que la MLS, estoy emocionado, Cruz Azul me demostró que me quería”, confesó el nuevo jugador de la máquina.

Giorgos promete mucho en Cruz Azul

Por otro lado, se refirió a las altas expectativas que tienen en Cruz Azul por él y arrancar el Apertura 2024 con la playera de la máquina.

“Vi todos los partidos de Cruz Azul del torneo pasado. No dude en venir acá. Es mi trabajo. Intentaré enfocarme en mi juego, hacer lo que mejor hago que es anotar goles. Es una responsabilidad, pero amo las responsabilidades. No puedo esperar para iniciar”, expresó el griego.

También, se animó a hablar sobre la afición de Cruz Azul y la pasión con la que en México se vive el futbol.

“No estoy preocupado, me estoy preparando, me visualizo el con el primer gol en el estadio, estoy sorprendido por la afición y sobre todo como vive México el futbol me recuerda cuando estuve en el Céltic”, dijo Giakoumakis.

Lo que se le viene a Cruz Azul

Cruz Azul buscará repetir lo hecho en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, cuando llegó hasta la final ante el club América. Aficionados de la máquina recuerdan el polémico penal marcado a los azulcremas, que les terminó arrebatando el título del futbol mexicano y una nueva estrella azul. Finalmente, Giorgos Giakoumakis expresó que se siente emocionado de convertirse en el primer griego en jugar en la Liga BBVA MX.

“Quería romper el récord de ser el primero griego en la Liga MX, quiere ser el primero de muchos en el futbol mexicano”, sentenció el nuevo atacante de la máquina de Anselmi.

