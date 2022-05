El siguiente refuerzo del Toluca podría estar en los Tigres

El Toluca ha empezado de manera agresiva el mercado de traspasos de cara al inicio del Apertura 2022, pero los Diablos siguen en la búsqueda de más jugadores para mejorar aún más su plantilla y su cuarto refuerzo podría llegar desde Sán Nicolás de los Garza.

El equipo de Nacho Ambriz sufrió tanto a la defensa como al ataque en el Clausura 2022; en el aspecto ofensivo solo anotaron 21 goles, en los que 7 fueron de Leo Fernández y los demás se repartieron con el resto del plantel, por lo que para el Toluca es una prioridad traer a un nuevo delantero que ayude al uruguayo.

Toluca está interesado en Leo Fernández de los Tigres

Dos nombres son lo que sobresalen de la lista de probables refuerzos, curiosamente los dos son de los Tigres de Nuevo León, la primera opción podría ser Nicolás “Diente” Lopez, quien fue el campeón de goleo en el Apertura 2021 con 9 dianas, pero este torneo fue relegado a la banca con muy pocos minutos sobre el terreno de juego en comparación al semestre anterior, además de la gran relación que tiene con Leo Fernández, al ambos ser charrúas.

El segundo jugador es Carlos González, el paraguayo desde su llegada a la Sultana del Norte ha sido un suplente de lujo para los Tigres, pero “Charlie” no puede pelear por la titularidad debido a que Miguel Herrera no usa dos centrodelanteros en su sistema y el único sitio en el once titular está reservado para el astro galo André-Pierre Gignac , situación que podría propiciar la salida del guaraní a otro equipo de la Liga BBVA MX.

Toluca ya anunció tres refuerzos para el Apertura 2022

Los Choriceros ya anunciaron tres refuerzos, al guardameta brasileño Tiago Volpi procedente del Sao Paulo de Brasil y al mediocampista norteamericano Sebastián Saucedo, quien terminó contrato con los Pumas, además de Jean Meneses, quien fue anunciado previo al arranque de su partido amistoso en contra del Bayer Leverkusen; Toluca tiene la intención de iniciar la pretemporada el 29 de mayo con el equipo completo.