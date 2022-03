Diego Valdés: “Los refuerzos veníamos al América con otras ilusiones”

Previo al duelo de la Jornada 11 entre las Águilas del América y los Diablos Rojos del Toluca, el refuerzo chileno del conjunto azulcrema, Diego Valdés habló sobre el mal paso que está teniendo el equipo capitalino y confesó que los refuerzos venían con otra ilusión.

“Sabemos que no estamos bien, sabemos que no se nos están dando los resultados como te dije una victoria en curso en el que estamos es muy complicado para los que veníamos llegando, veníamos con otras ilusiones, con las ilusiones que lo podríamos hacer de la mejor manera, pero esto es fútbol, sabemos que tenemos que seguir trabajando y no logramos todavía cosas importantes, creo que todavía queda campeonato y todavía podemos lograr meternos en el repechaje o si se da un poco más arriba sería lo mejor, pero esto no es cómo empieza, sabiendo que podemos meter tres o cuatro partidos en racha nos podemos meter arriba y lograr algo positivo para nosotros”, comentó el atacante en conferencia de prensa.

Por otro lado, el diez de las Águilas, destacó la importancia de conseguir el triunfo frente al Toluca el próximo domingo en el Estadio Azteca, algo que no han logrado este torneo y no consigue el equipo de Coapa desde octubre del 2021, cuando derrotaron por la mínima diferencia a Tigres.

“Sabemos que no es lo mejor, sabemos que veníamos buscando, que veníamos trabajando si tenemos ese sentir, esa sensación que se puede juzgar como mala por los resultados que se han entregado y sabemos que está entre nosotros, el seguir trabajando y enfocándonos en lo que queda de torneo como le dije anteriormente tenemos que salir a buscar el resultado, el ganar de local eso es muy importante y sabemos que está en nosotros y trabajando fuerte como lo venimos haciendo lo vamos a lograr”.

América, cerca y lejos a la vez

América sólo tiene 7 puntos en lo que va del certamen; sin embargo, está a cuatro unidades de la zona de reclasificación, un objetivo que en el interior del conjunto azulcrema, no ven muy lejano.

“En lo personal lo veo en el repechaje, como lo dije si nos alcanza, o si nos alcanza más arriba sería genial, pero lo más importante de nosotros es pensar en hacer las cosas bien y ya llegarán los momentos de pensar si estamos clasificados o no al repechaje o más arriba y si es así lo vamos a hacer de la mejor manera, sabemos que cualquier equipo que nos enfrentamos en un repechaje a una liguilla, va a ser complicado”, finalizó.

