Gonzalo Pineda explicó porqué no hizo debutar a los refuerzos de Atlas

Los Rojinegros del Atlas debutaron con el pie derecho y sumaron un punto en su visita a la Ciudad de México, en donde se midieron con el Cruz Azul. En el primer compromiso de los Zorros con Gonzalo Pineda al frente del banquillo, los tapatíos empataron a un gol en el Estadio Olímpico Universitario.

Tras el compromiso el director técnico del Atlas, Gonzalo Pineda, habló de lo contento que lo dejó su primer partido oficial dirigiendo en el futbol mexicano.

“Contento. En el primer tiempo nos supera Cruz Azul en lo táctico, pero en el segundo recompusimos el camino, genéranos ocasiones, pero conseguimos el empate . De no ver tenido situaciones físicas al final del partido, hubiéramos podido empujar un poquito más para apretar. El equipo mantuvo la portería imbatible después de ese empate y eso era importante porque estábamos con dos jugadores muy disminuidos al final. Me voy satisfecho contento con los tres puntos, no fue un partido de eso ni para ellos ni para nosotros, me voy contento con la respuesta, contento por los muchachos, jugar con tanto joven me ilusiona mucho, todos son importantes para mi, me voy satisfecho y la presión ante el equipo que sale mejor con la pelota desde atrás, eso me ilusiona porque vamos con el camino correcto”, mencionó Gonzalo Pineda.

Los refuerzos aún deben esperar

Por otro lado también aclaró porque sus refuerzos Matías Coccaro y Diego Gonzalez aún no debutaron en el primer partido del torneo y ni siquiera viajaron a la capital del país.



“Es un progreso desde la pretemporada y creo que vamos por el camino correcto y creo que hay que seguir trabajando. Me voy satisfecho para el segundo tiempo, si bien ajustamos tácticamente para el segundo tiempo para el equipo”, habló.

Pineda quiere darle lugar a los más jóvenes

El estratega destacó haber tenido a varios jóvenes de fuerzas básicas en el debut.

“Creo que la personalidad de meter a jovencitos como Jesús Serrato, como Víctor Ríos, como Alonso Ramírez era un debut importante en Liga MX para nosotros, pero jugar con tanto joven me ilusiona mucho, todos son importantes para mí, aún faltan, Coccaro y Diego Gonzalez que venía de entrenar con la Lazio pero tengo un cuerpo técnico que sé que pronto los pondrá a punto”, finalizó.

Atlas ahora piensa en recibir en el estadio Jalisco a León en la Jornada 2 del Clausura 2025.

