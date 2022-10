Los refuerzos que llegarían a Pumas con el ‘Tuca’ Ferretti

Pumas ya tiene la mirada hacia el Clausura 2023. La llegada de Ricardo “Tuca” Ferretti suena cada vez más fuerte como el sucesor de Andrés Lillini y empiezan a aparecer posibles nombres como refuerzos.

Uno de ellos sería Rafael Carioca de los Tigres. El brasileño no está siendo tenido en cuenta por Miguel Herrera, por lo que los directivos regiomontanos no se opondrían a negociarlo. Además, en caso de que también llegue el Tuca Ferretti al Pedregal, se reencontrarían. Por otro lado, el nombre de Antony Silva, portero del Puebla ha sonado como una posible opción para el arco; después de Alfredo Talavera, los Felinos no han encontrado estabilidad bajo los tres postes.

¿Cómo le fue a Ricardo Ferretti en su último paso por Pumas?

Para eso hay que remontarse al período entre el 2006 y el 2010. En aquella época, el Tuca dirigió a Pumas en 179 ocasiones y consiguió 64 victorias, 58 empates y 57 derrotas, buenos números a tener en cuenta. Sin embargo, si se un hilado más fino, el último torneo que dirigió el Tuca fue el Bicentenario 2010, un campeonato con un formato distinto al actual, pues la liga se dividía en tres grupos.

Las cosas han cambiado drásticamente en Pumas. Es que, hace apenas una semana, se confirmó la salida de Andrés Lillini y en los próximos días debería confirmarse la llegada de Ricardo Ferretti como entrenador, aunque todavía está en duda si Guillermo Vázquez también llega junto a él. Con la llegada del Tuca, ¿habría cambios en el período de descanso de los jugadores?

Durante la última semana, e incluso mientras Lillini estaba en el cargo, varios ídolos han sugerido varios nombres entre los que también sonaba el de Jaime Lozano. Por su contrato con Necaxa, el ex entrenador de la Selección Mexicana que consiguió el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio había quedado descartado, pero parece que eso puede cambiar con su salida de los Rayos.