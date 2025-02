¿Regresa Raúl Jiménez al América?

Raúl Jiménez se encuentra en un gran momento futbolístico con el Fulham en la Premier League , pese a pelear y compartir la titularidad en el equipo londinense, el mexicano se ha establecido en el futbol inglés por más de cinco temporadas.

En su segunda temporada con “The Cottagers”, el atacante no ha decepcionado y ha recuperado el nivel que lo llevó a destacar en una de las mejores ligas del viejo continente. Pese a que en esta temporada el seleccionado azteca ha anotado 11 goles y repartido 3 asistencias en la suma de todas las competencias, Raúl parece que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro a corto plazo.

Sin embargo, el delantero mexicano no ha renovado su contrato con el Fulham y su contrato se acaba en este verano, por lo que en caso de no extender su vínculo con la plantilla comandada por Marco da Silva, Jiménez podría negociar su llegada a cualquier equipo con el pase en su poder de manera totalmente gratuita.

¿Posible regreso al América?

El canterano del América, siempre ha mostrado sus intenciones de en algún punto de su carrera regresar a México para jugar con el conjunto azulcrema. Ante la interrogante sobre el futuro del nacido en sus fuerzas básicas, las Águilas se estarían preparando para negociar sobre un posible retorno al balompié nacional.

De todas formas, la gran inercia que atraviesa el hidalguense podría llamar la atención de otros clubes europeos y que se quieran hacer de los servicios del mundialista en 2014 y 2018. Lo cual frenaría y limitaría cualquier tipo de posibilidades por parte de los de Coapa para fichar a Raúl.

