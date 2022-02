Real Madrid, Barcelona y Juventus se aferran a la Superliga

A comienzos del 2021, cuando se dio a conocer el plan de varios equipos de la élite europea para reformar el futbol de su continente, pocos pensaron que fructuaría. Y no se equivocaban, al menos en el corto plazo. La reacción de la UEFA y de las Ligas más importantes del área orilló a la mayoría de los clubes inmersos a desertar. Hubo tres, no obstante, que mantuvieron su postura hasta el día de hoy: Real Madrid, Barcelona y Juventus.

A partir de dicho episodio, las tres instituciones han forjado una unión con escasos precedentes en el balompié internacional. Si bien la Superliga no se consumó, sí transparentó la idea de que algunos en lo más alto no pretenden competir con los cuadros terrenales, cuyo presupuesto no raya en lo exorbitante.

Quizá, la intención de competir únicamente entre la ‘crema y nata’ no tenga madera para hacerse realidad mientras se lleva a cabo la temporada; sin embargo, sí los ha alentado a buscar escenarios que les permitan cerrar su burbuja y todo apunta a que Estados Unidos es el ideal.

La Superliga se jugará en territorio estadounidense

De acuerdo con diversos reportes, los tres defensores de la Superliga ya alcanzaron un acuerdo interno para trasladarse a suelo norteamericano en verano y enfrentarse entre sí, aunque faltan detalles para amarrar las sedes de los potenciales encuentros.

A lo largo de la última década, el país de las barras y las estrellas ha prestado su infraestructura para las giras de pretemporada que hacen los clubes de Europa, aunque fue hasta 2017 que merengues y culés se plantaron fuera de España (en el Hard Rock Stadium de Miami) para disputar un Clásico.

Aquel partido, además, significó la última ocasión en que Neymar -hoy futbolista del París St. Germain- se puso la camiseta de los blaugranas, que terminaron por imponerse a su máximo rival.