¡REGRESÓ! Futbolista con paso en Europa volvió a tener minutos en la Liga MX

Poco más de 600 días pasó la afición del Club Universidad Nacional sin uno de sus últimos estandartes; César Huerta. El futbolista mexicano reapareció con la camiseta de los Pumas al ingresar en el segundo tiempo del partido contra el Atlas de Guadalajara y reparó más de un corazón de los seguidores del cuadro del Pedregal.

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Fue justamente al minuto 70 cuando el ex jugador del Anderlecht ingreso al campo de juego del Estadio Jalisco para tomar el lugar de Juninho en el esquema de Esteban Solari. Como ya nos tenía acostumbrados, Huerta fue a pelear cada esférico dejando buenas sensaciones en su casi media hora de actividad con el que ahora es el club de sus amores.

Opciones ofensivas para Solari

Con la reaparición de Huerta, el director técnico argentino de Universidad Nacional comienza a ver amplitud en su baraja de futbolistas de ataque. Además del canterano de las Chivas del Guadalajara, se le suman los nombres como Luciano Herrera, Robert Morales, Juninho, Alan Medina y Uriel Antuna para no tener 'excusas' de ir al frente.

Hablando de la primera línea, se espera que Álvaro Angulo regrese en las próximas semanas y aunque es lateral, no es un secreto que el ex futbolista de Independiente de Avellaneda va a línea de fondo como un extremo. El próximo partido de Universidad Nacional será el domingo 27 de septiembre al mediodía en contra de Atlético San Luis.