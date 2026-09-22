Reinauguran estadio en México que tendrá piso removible, techo con forma de arcos y tendrá locales comerciales, como varios de la Liga BBVA MX

Nueva era para el antiguo Estadio 3 de marzo, ahora Coliseo GNP en el estado de Jalisco. La que fuera casa de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ahora se convirtió en un recinto de eventos musicales y espectáculos, dejando atrás la historia de uno de los clubes más icónicos que ha tenido el circuito mexicano.

Te puede interesar: Wayne Rooney, ex futbolista inglés: “Odio perder y eso te da una determinación extra para trabajar más duro”

De acuerdo a información de la cuenta Estadios de México, el recinto ubicado en Avenida Patria 1201, Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), 45110 Zapopan, Jalisco, tiene un techo con forma de arcos y lonas tensadas, piso removible, un Food Park y nuevos asientos en los palcos. De hecho, el inmueble puede albergar hasta 30 mil personas despendiendo como configuran las distintas zonas en el Coliseo.

SE REINAUGURA!



Mañana 22 de septiembre se estrena el ahora llamado Coliseo GNP.

El antiguo Tres de Marzo reabre con un concierto de Michael Bublé.



Foto 1. Le quitaron una cabecera de gradas para meter ahí el escenario. Nuevos asientos de palcos.

Foto 2. Las gradas no tienen… pic.twitter.com/iaYKvOkWAr — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) September 21, 2026

Próximos eventos del Coliseo GNP

Septiembre 2026



Martes 22 de septiembre — Michael Bublé (21:00 h). Concierto inaugural.

Viernes 25 de septiembre — Natanael Cano (Vol. 1 Tour, 21:00 h).

Octubre 2026



Sábado 3 de octubre — Alejandro Sanz (21:00 h).

Jueves 22 de octubre — Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris (21:00 h).

Diciembre 2026



Sábado 5 de diciembre — Yuridia (Las Cartas Sobre la Mesa Tour, 21:00 h).

Miércoles 9 de diciembre — Gorillaz (The Mountain Tour, 21:00 h).

Sábado 19 de diciembre — Los Bukis (21:00 h).

El extinto Estadio 3 de marzo tuvo su último partido de los Tecos de la UAG el 18 de marzo de 2026 ante el Inter Playa en la Liga Premier de la Serie A, mientras que, el último cotejo en Primera División fue el 27 de abril de 2012 ante los Gallos Blancos de Querétaro que quedó empatado a un tanto.

