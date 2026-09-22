Wayne Rooney, ex futbolista inglés: “Odio perder y eso te da una determinación extra para trabajar más duro”

Mientras futbolistas como Lionel Messi hablan de las cosas de las que se arrepienten, otros recuerdan lo que las derrotas pueden generar en la mentalidad de un deportista. Para algunos jugadores, como Wayne Rooney, perder representa un momento difícil, pero también puede convertirse en un motivo para redoblar esfuerzos y buscar una respuesta dentro de la cancha.

Así como jugadores como Cristiano Ronaldo dejan frases memorables, Wayne Rooney también construyó una carrera marcada por su personalidad y competitividad. “Odio perder y eso te da una determinación extra para trabajar más duro” es una de las declaraciones que durante años se ha atribuido al ex delantero inglés.

|Instagram Rooney y edición Azteca Deportes.

Wayne Rooney y lo que dijo sobre la derrota y el esfuerzo

La frase original, “I just hate losing and that gives you an extra determination to work harder”, resume una de las características que acompañaron a Rooney durante su trayectoria. El ex futbolista destacó la manera en que una derrota puede convertirse en una motivación adicional para continuar trabajando y mejorar.

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Rooney fue uno de los grandes referentes del Manchester United y del futbol inglés. Durante su etapa con el conjunto de Old Trafford sobresalió por su capacidad goleadora, su despliegue físico y su participación en momentos importantes de la historia reciente del club. Esa frase seguramente lo acompañó para lograr esas cosas.

Wayne Rooney

Grandes logros de Wayne Rooney como futbolista

Con Manchester United conquistó cinco veces la Premier League, una UEFA Champions League, un Mundial de Clubes, una UEFA Europa League, cuatro Copas de la Liga y una FA Cup. Además, terminó como máximo goleador histórico del club con 253 tantos en 559 partidos.

También marcó 208 goles en la Premier League y registró al menos 100 asistencias en la competición. Con Inglaterra disputó 120 encuentros y convirtió 53 goles. A nivel individual ganó el Golden Boy en 2004 y fue elegido Jugador del Año de la PFA en la temporada 2009-10.

Después de su última experiencia como entrenador del Plymouth Argyle, Rooney se enfocó principalmente en los medios de comunicación. Actualmente participa como analista de futbol y también desarrolla proyectos televisivos y digitales relacionados con este deporte.

