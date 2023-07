La gran relación entre Gabriel Fernández y Antonio Mohamed

El nuevo delantero de Pumas, Gabriel Fernández, tiene la confianza plena de parte de Antonio Mohamed. El atacante uruguayo habló sobre cómo lo recibió el Turco en el conjunto universitario.

“Me dio mucha tranquilidad desde el primer día, entro y me habla, y también lo que venimos haciendo día a día, hoy me deja muy tranquilo y me siento muy confiado con él. Muy contento en ese sentido, no esperaba que pudiera hablar tan bien con él, al charlar con él uno se siente muy tranquilo, y en ese sentido que un entrenador esté pendiente de uno, estoy muy alegre por eso”, dijo el delantero felino en exclusiva paraAzteca Deportes.

Fernández pretende demostrar lo aprendido en Europa

Por otra parte, habló sobre la experiencia europea en el Celta de Vigo, que buscará aportar a su nuevo equipo.

“La verdad en Pumas también hay muy buenos jugadores, el día del partido pude ver la entrega y me impresionaron mucho. Me sentí un poco perseguido por la altura ese día pero a ellos los vi muy adaptados y se entregan al Máximo”, expresó Fernández.

Además, se animó a hablar sobre una grave lesión que puso su carrera en peligro.

“Eso me pasó cuando estaba en Uruguay, fue un momento cuando yo me sentía bien, estaba jugando muy bien y me llega eso de sorpresa, estuve primero seis meses de recuperación, luego volví a jugar y me sale que tengo el cruzado de vuelta, y vuelvo a parar de vuelta ocho meses ahí en esa situación, y por suerte empecé bien la recuperación estuve de vuelta con Peñarol y luego di el salto a Europa. Es complicado pero uno siempre está rodeado de buena gente, de la familia, un poco eso fue lo que me ayudó a salir adelante”, comentó Gabriel.

Finalmente, aseguró que será un enorme reto disputar la Leagues Cup con Pumas.

“Es algo nuevo para mí, porque nunca había jugado un torneo así o estado jugando en Estados Unidos, pero con las mismas ganas y expectativas de siempre, trataremos de ganar y de sumar y que tengamos una buena actuación en ese torneo”, sentenció Gabriel Fernández.