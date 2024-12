Paiva revela si se va del Toluca y dicta: “Tal vez soy mal entrenador, pero no mentiroso

La derrota del Toluca, a manos del América, en los cuartos de final del Apertura 2024, le abrió la puerta a la especulación —e incluso a la exigencia de un sector de la afición mexiquense— en torno a la salida de su director técnico, Renato Paiva.

En conferencia de prensa, cuando se le preguntó sobre dicha posibilidad, el portugués contestó desde la intención individual y emitió un augurio para la causa que defiende.

“¿La continuidad? Voy a seguir haciendo, yo no puedo contestar eso, mi voluntad es continuar, el trabajo se está haciendo, este grupo va a ganar un título nacional, va a ganar un título en México, es un grupo con calidad, bueno, pero eso es mi voluntad, quien manda es otra. Estoy con mucha energía para seguir trabajando, no busco evaluación larga de lo que hacemos; si todos los entrenadores que no ganan tienen que irse, solamente se va a quedar uno”, dijo.

Resumen: Atlético de San Luis 3-0 Tigres | Cuartos de Final, Ida, Apertura 2024

Te puede interesar: “Me extraña que se olviden de lo que ya hicimos": Jardine

El estratega le dio mérito a su rival, hizo un breve recuento de lo hecho en el semestre y destacó algunos puntos de la escuadra que dirige.

“América hizo una mala primera fase, es el bicampeón por alguna cosa; el primer partido, fuimos nosotros por no conseguir entrar en ese juego, no fuimos nosotros mismos, eso es lo que salta. El análisis que hago es que, con dos torneos de fase regular, son buenos, levantamos al equipo en números, pero después, en Liguillas, no hemos sido. El balance del trabajo que hacemos desde que llegamos, para mí, es bueno, los números no me dejan mentir, pero aquí se gana en las eliminatorias y no fuimos lo que hemos sido en temporada regular”, explicó.

El timonel escarlata reveló cómo encontró a sus futbolistas una vez finiquitada la serie: “Están dolidos y tristes, el ambiente, hemos hecho de este estadio el fortín, una derrota en dos torneos, con Cruz Azul y ahora con América. El título va a llegar, es difícil pedir que apoyen en estos momentos, pero no me queda otro, los chicos merecen mucho, ellos que aman su club, deben seguir llenando su estadio; cuando los goles entren, el campeonato va a aparecer”.

Renato Paiva, autocrítico después de la eliminación del Toluca

En un tono más autocrítico, Paiva dio a conocer los motivos por los que —considera— sus decisiones desde el banquillo no fueron óptimas.

“En lo que Paiva se equivocó, tal vez, (fue en) pedir que mi equipo fuera a buscar el resultado en la Ciudad de México, porque —quién está en el camerino sabe, no soy mentiroso, tal vez mal entrenador, pero no mentiroso— fuimos mucho más cautos en la liguilla pasada que ahora en la Ciudad de México, siempre fuimos a presionar, no acepto que el Toluca especuló. Los jugadores percibieron que América jugaba a nuestro error, lo que pude fallar fue no ser más insistentes, porque, hoy, lo que he dicho en la charla fue que tuvimos identidad”, sentenció.

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Lanzan MONEDA a jugador de Xolos en el Estadio Ciudad de los Deportes