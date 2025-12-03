Vinícius congela su renovación con Real Madrid hasta 2026

La novela de la renovación de Vinícius Júnior con Real Madrid sumó un nuevo capítulo y está lejos de resolverse. El brasileño habría decidido que no retomará conversaciones con el club hasta después de la Copa Mundial de la FIFA, dejando en el aire un futuro que, hasta hace unos meses, parecía encaminado.

Su contrato actual expira en junio de 2027, pero la falta de avances ha encendido alarmas dentro del club merengue, que teme entrar al último año de vínculo sin garantías de continuidad. Y mientras tanto, la relación entre el jugador y la directiva —y especialmente con Xabi Alonso— parece pasar por su momento más tenso.

Negociaciones detenidas y ofertas que no convencen

De acuerdo con diversas fuentes cercanas al proceso, las pláticas para la renovación de Vinícius están totalmente paralizadas. En mayo, Real Madrid y el entorno del jugador estuvieron muy cerca de firmar un acuerdo: 20 millones de euros netos anuales y un bonus de 10 millones. Sin embargo, la propuesta final del club eliminó parte de esas bonificaciones, un giro que molestó profundamente al entorno del brasileño.

Desde la directiva apuntan otra versión: que nunca hubo un cambio en la oferta y que el “no” de Vinícius cayó como una traición, pues daban por hecho el acuerdo. A esto se suma el factor Kylian Mbappé, cuyo paquete salarial habría elevado las expectativas del atacante brasileño.

Para Real Madrid, la figura de Vini sigue siendo clave, y Florentino Pérez mantiene el optimismo, pero puertas adentro admiten molestia por cómo se ha manejado la negociación.

La tensión con Xabi Alonso agrava el panorama

Otro punto que complica la renovación de Vinícius Júnior es su relación con Xabi Alonso. El técnico ha dejado en el banquillo al brasileño en varias ocasiones esta temporada y le quitó el estatus de intocable que tenía con Ancelotti.

El episodio más ruidoso ocurrió en el Clásico contra Barcelona, cuando Vini protestó airadamente al ser sustituido. Aunque pidió disculpas días después, varias fuentes aseguran que el vínculo con Xabi está “seriamente desgastado”.

En contraste, con la selección y bajo el mando de Ancelotti, Vinícius es pieza inamovible rumbo al Copa Mundial de la FIFA, torneo que podría convertirse en el momento clave para definir su futuro.

Por ahora, todo apunta a que el brasileño no tomará ninguna decisión contractual antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras Real Madrid enfrenta uno de los casos más delicados en la gestión de estrellas en los últimos años.