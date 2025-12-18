Copa Mundial de la FIFA 2026 repartirá UNA FORTUNA nunca vista

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo promete estadios llenos, partidos históricos y emociones al límite. También marcará un antes y un después en lo económico. El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá será el más grande de la historia… y también el más lucrativo.

Con la expansión a 48 selecciones, la FIFA confirmó una bolsa total de 665 millones de dólares en premios, una cifra sin precedentes que transforma por completo la dimensión financiera del futbol internacional. Nunca antes participar en un Mundial había significado tanto dinero para las federaciones, incluso para aquellas que no logren avanzar de ronda.

Cuánto dinero puede ganar el campeón del mundo en 2026

Levantar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será mucho más que gloria deportiva. El campeón del mundo recibirá 50 millones de dólares solo por ganar la final, superando lo que obtuvo Argentina tras coronarse en Qatar 2022.

Pero el verdadero impacto está en el acumulado. Sumando los premios obtenidos por cada fase superada, el campeón podría embolsarse hasta 194.5 millones de dólares, convirtiéndose en el título más rentable en la historia de los Mundiales.

Este incremento responde directamente al nuevo formato y a la estrategia de la FIFA de fortalecer económicamente a las selecciones, especialmente a aquellas provenientes de confederaciones con menos ingresos.

Millones asegurados incluso sin pasar de la fase de grupos

Uno de los cambios más relevantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es que todas las selecciones recibirán dinero garantizado. Cada equipo clasificado obtendrá 1.5 millones de dólares destinados a preparación y logística.

Además, las selecciones que terminen entre los lugares 33 y 48, es decir, eliminadas en la fase de grupos, recibirán 9 millones de dólares adicionales. En total, ninguna federación se irá con menos de 10.5 millones de dólares, aun sin ganar un solo partido.

El reparto por rondas será progresivo: avanzar a octavos, cuartos y semifinales significará ingresos cada vez mayores, mientras que el subcampeón se llevará 33 millones, el tercer lugar 29 millones y el cuarto 27 millones de dólares.

El camino hacia esta histórica bolsa comenzará el 11 de junio, con el partido inaugural en el Estadio Banorte, donde México abrirá el torneo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se jugará por el orgullo… también por una fortuna que cambiará el futuro del futbol.