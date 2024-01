FUERA DEL AMÉRICA: Reportan la salida de un delantero de las Águilas a la Serie A de Italia

El conjunto del América ha iniciado con el pie derecho el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Las Águilas registran dos partidos disputados, en los que han logrado dos victorias a pesar de tener pocos días entrenando con el equipo completo.

La afición del equipo ha iniciado el torneo con la ilusión de poder pelear por el bicampeonato. Jardine detalló en conferencia de prensa tras la victoria de Querétaro, que aún existe la posibilidad de que jugadores puedan salir del equipo y la llegada de refuerzos ante las posibles salidas.

“Creo que todos en el club están conscientes de los tiempos, fechas, tenemos un departamento de scouting muy bueno y monitorea a jugadores por todo el mundo. No hay jugador del que se hable que no conozcamos. Me siento respaldado en este aspecto, el club está ordenado. Preocupa, porque, si sale alguien cerca de la ventana de cierre, deberemos ser rápidos en esto”.

Brian Rodríguez saldría del América

Diferentes medios internacionales han confirmado una importante baja para el conjunto del América. Se trata del atacante uruguayo, Brian Rodríguez que ya estaría confirmado para llegar de refuerzo a jugar en la Serie A.

El reportero Andrea Giulianelli confirmó desde Italia que el América ya habría alcanzado un acuerdo con la Fiorentina, por el pase de Brian. Aseguró que pagaría cuatro millones de dólares, más bonificación y mantendría un porcentaje por una venta a futuro.

❗️ACCORDO DEFINITO🟣 La #Fiorentina ha trovato l’accordo con il #ClubAmerica per Brian #Rodriguez. Acquisto a titolo definitivo per 4M+bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Per il 23enne uruguaiano ex #Penarol contratto fino al 2028🚨 pic.twitter.com/UapkeuzrnM — Andrea Giulianelli (@giulianelli21) January 22, 2024

De igual forma, Pablo Martin Cal Hobinchet, reportero de Uruguay confirmó el fichaje y aseguró que el acuerdo es por cuatro años con posibilidad de extenderse a cinco años.

🛫🇮🇹 Brian Rodríguez será nuevo jugador de la Fiorentina. Viaja hacia Italia para firmar por 4 años con opción a 5, América 🇲🇽 le queda porcentaje de la ficha. pic.twitter.com/zu6A4eNd6X — Pablo Martin Cal Hobinchet (@Martincal0812) January 22, 2024

