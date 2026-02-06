Orgullo LATINO sobre el hielo: Latinoamérica a CONQUISTAR los Juegos Olímpicos de Invierno

Cuando se piensa en los Juegos Olímpicos de Invierno, pocas veces se asocia el frío extremo con sangre latina. Sin embargo, Milano-Cortina 2026 está lista para cambiar esa narrativa de los Latinos en el deporte invernal . La edición XXV no solo traerá nuevos deportes y escenarios europeos de postal, sino también un crecimiento histórico en la representación latina, con atletas que desafían tradición, clima y geografía.

En total, serán 23 deportistas latinoamericanos, una cifra que confirma un fenómeno silencioso: Latinoamérica ya no es espectadora en la nieve. México encabeza ese impulso con cinco representantes, su delegación más numerosa desde Albertville 1992, combinando experiencia, juventud y un mensaje claro: el deporte invernal ya no es terreno exclusivo de potencias tradicionales.

¿Por qué los atletas latinos están rompiendo el hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno?

La mayoría de estos deportistas se formó fuera de sus países de origen, accediendo a programas de alto rendimiento en Europa y Norteamérica. Esa mezcla de raíces latinas y formación internacional ha generado perfiles competitivos y mentalidades resilientes.

El caso más visible es Donovan Carrillo, quien se convirtió en símbolo desde Beijing 2022. Su histórica rutina con música mexicana no solo devolvió a México al patinaje artístico olímpico tras tres décadas, también redefinió la identidad cultural sobre el hielo. Hoy, Carrillo llega más maduro, con experiencia en Grand Prix y Four Continents, y con Milano como el siguiente gran escenario de su carrera.

¡@DonovanDCarr ya está en marcha hacia los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo 2026!

Este martes durante su debut en el Asian Open Figure Skating Trophy, en Hong Kong, logró un noveno lugar en el programa corto con una puntuación de 65.96 puntos.… pic.twitter.com/2Q1Q2ynlJI — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 3, 2024

Madre e hijo, pioneros y nuevas generaciones que marcan época en los Juegos Olímpicos de Invierno

Si hay una historia que resume el espíritu latino en Milano-Cortina 2026, es la de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola. Schleper hará historia como la primera atleta en competir en siete Juegos Olímpicos de Invierno, mientras que su hijo, con apenas 17 años, debutará en el mismo escenario. Será la primera dupla madre-hijo en una misma edición invernal.

A su lado emergen nuevos nombres como Allan Corona y Regina Martínez en esquí de fondo, una disciplina poco habitual para México. Su clasificación refleja la diversificación deportiva y el fortalecimiento de procesos formativos en el extranjero, además de reforzar la presencia femenina y juvenil.

El crecimiento no se limita al cuadro mexicano. Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay también dicen presente, desde skeleton hasta esquí alpino y de fondo. Casos como el de la puertorriqueña Kellie Delka o el boliviano Timo Grönlund amplían el mapa latino sobre la nieve.

Milano-Cortina 2026 no será solo un espectáculo deportivo. Será una declaración cultural: Latinoamérica ya encontró su lugar en el hielo olímpico.