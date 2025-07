¡POLÉMICA! Representante de Brian Rodríguez carga contra el América

El representante de Brian Rodríguez, Edgardo Lasalvia, habló públicamente sobre la inconformidad que existe de su parte, luego de las múltiples ofertas que el América ha rechazado por el volante uruguayo.

“Él tiene contrato hasta junio del 2026, por eso yo, como su representante y amigo, gestiono algunas salidas porque no tengo alguna opción para renovar con América. América nunca me pasó ninguna opción de renovación. Yo viajé al DF, me junté con el presidente Santiago Baños; llegó una oferta de Santos (de Brasil) insuficiente, llegó otra de Inter Miami que también ellos dijeron que era insuficiente… Al-Rayyan, de Qatar, sí ofreció siete millones de dólares y América volvió a desestimar la oferta”, dijo, en un reconocido podcast charrúa.

Brian conforme en el América, pero con ganas de emigrar

El agente descartó que el jugador esté ansioso por abandonar a las águilas; sin embargo, consideró que el aspecto económico es algo a tomar en cuenta y hay acercamientos del extranjero que lo seducen en ese aspecto.

“Brian no es que no esté contento en América, es un club que quiere mucho, ganó tres campeonatos, pero yo, como agente, quiero que él dé un salto de calidad, tanto en lo deportivo como en lo económico. Si se va a una liga árabe, lo deportivo queda en segundo lado porque el dinero que ofrecen es superlativo, se va a trasladar a los nietos y los bisnietos de Brian. La gente sí es hipócrita porque éste es su trabajo y hay oportunidades que no se pueden dejar pasar”, explicó.

El ‘Chino’, como se le conoce, enfatizó que la directiva azulcrema no se ha acercado a ellos para proponer una extensión del vínculo, pero no le cerró la puerta a que eso suceda.

“Yo busco la tranquilidad de mi jugador para que, si se tiene que quedar en América y se postergue la chance de salir, que se le pague acorde a lo que América cree que vale y nos quedamos muy felices en América buscando otro campeonato”, dijo.

Los mercados posibles para Rodríguez

Por último, colocó sobre la mesa otro escenario en el que el ‘Rayo’ podría escalar a la élite del futbol en el corto o mediano plazo.

“Regresar a la MLS nunca fue un plan. Ahora, jugar a lado de Messi y de Luis Suárez creo que no es muy común que te pueda pasar, es algo que nos mueve un poco el piso. Dicho esto, el mercado que hoy más nos seduce es Brasil porque Brian es muy veloz, tiene mucho uno contra uno; Santos de Brasil, de la mano de Neymar, hacen lo posible por tener sus servicios, aparecieron otros equipos y eso va a hacer que Brian en dos temporadas pueda jugar capaz que en Inglaterra o en un equipo importante de Europa, valorizarse mucho, estar cerca de la Selección y su gente”, finalizó.

