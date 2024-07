República Dominicana vs España: Fecha y horario para ver en vivo México| Fase de grupos Juegos Olímpicos de París 2024

El próximo sábado 27 de julio se llevará a cabo el partido de República Dominicana en contra de España, cotejo correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de París 2024 en el Estadio de Burdeos en punto de las 07:00 am horas CDMX.

Toda la cobertura del enfrentamiento la vas a poder seguir en vivo a través de nuestra página web.

Los españoles buscarán afianzar su clasificación a la siguiente ronda del torneo tras sumar sus primeros tres puntos el pasado 24 de julio al vencer por marcador de 2-1 a Uzbekistán; los goles del partido para La Rojita fueron obra de Marc Pubill y Sergio Gómez.

Por su parte, República Dominicana quiere dar la sorpresa de la jornada y conseguir sus primeros tres puntos del certamen. Los dominicanos cuentan con un punto, el cual los posiciona en el tercer lugar del Grupo C empatando con Egipto; equipo con el que igualó 0-0 el miércoles 24 de julio.

Posibles alineaciones de República Dominicana vs España

El parado táctico y el cuadro titular podrían ser de suma importancia para los estrategas en la búsqueda de los tres puntos que les dé la esperanza de calificar a la siguiente fase.

Esta podría ser la alineación de España:



Portero: Arnau Tenas

Defensas: Juan Miranda, Eric García, Pau Cubarsi, Marc Pubil

Mediocampistas: Sergio Gómez, Pablo Barrios, Alex Baena, Fermín López, Aimar Oroz

Delanteros: Abel Ruiz

Estos son los once jugadores que podrían saltar al terreno de juego por parte de República Dominicana:

Portero: Xavier Valdez

Defensas: Edgar Pujol, Joao Urbáez, Livi De Lucas

Mediocampistas: Newend Lorenzo, Francisco Marizan, Fabian Messina, Heinz Morschel, Rafael Núñez

Delanteros: Peter, Oscar Urena

Próximo partido de ambos equipos

El próximo martes 30 de julio se cerrará la actividad del Grupo C con los partidos de España vs Egipto y Uzbekistán vs República Dominicana.

